Mỹ: 20 bang đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump

Ngày 1/7, bang California - dẫn đầu một liên minh gồm 20 bang - đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump vì việc tiết lộ thông tin cá nhân của người dân.

Đơn kiện 59 trang cáo buộc chính quyền Trump đã chia sẻ bất hợp pháp dữ liệu sức khỏe của người tham gia chương trình Medicaid cho các cơ quan thi hành luật di trú.

Đơn kiện được nộp lên Tòa án Quận Bắc California, với Bộ trưởng Bộ Y tế và dịch vụ nhân sinh (HHS) Robert F. Kennedy Jr., Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa (DHS) Kristi Noem và các cơ quan tương ứng đứng tên bị đơn.

Theo đơn kiện, bên nguyên đơn gồm 20 bang: California, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Massachusetts, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont và Washington.

Các nguyên đơn cho rằng HHS đã cho phép DHS - cơ quan cấp trên của Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) - truy cập tự do vào hồ sơ sức khỏe cá nhân, điều này vi phạm luật bảo mật thông tin và thực tiễn lâu nay về tách biệt dữ liệu Medicaid khỏi hoạt động thi hành luật.

Medicaid là chương trình bảo hiểm y tế thiết yếu cho người thu nhập thấp và các nhóm dân cư thiếu dịch vụ y tế.

Theo Cơ quan Tư pháp California, tính đến tháng 1/2025, có 78,4 triệu người tham gia Medicaid và Chương trình Bảo hiểm sức khỏe trẻ em (CHIP) trên toàn nước Mỹ.

Chương trình Medicaid cho phép mỗi bang xây dựng và quản lý kế hoạch y tế riêng.

Tại California - bang đông dân nhất Mỹ - chương trình này cung cấp bảo hiểm y tế cho 1/3 dân số, trong đó có hơn 2 triệu người không phải công dân Mỹ./.

