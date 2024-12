Mỹ chấp thuận bán tên lửa Javelin cho Tunisia với giá 107,7 triệu USD

Tên lửa Javelin. (Nguồn: lockheedmartin.com)

Theo Reuters, tối 3/12 (giờ địa phương), Lầu Năm Góc thông báo Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn thương vụ tiềm năng bán các tên lửa Javelin cho Tunisia với giá 107,7 triệu USD.

Theo Lầu Năm Góc, các nhà thầu chính sẽ là Lockheed Martin và RTX Corp.

Vào tháng 10, Bộ Quốc phòng Mỹ ra thông báo cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã phê chuẩn một hợp đồng quân sự về việc bán cho Ukraine 150 quả tên lửa chống tăng Javelin cùng các thiết bị liên quan với giá trị lên tới 39,2 triệu USD.

Thông báo của Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng cho biết, kế hoạch bán vũ khí trên sẽ tác động tới chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ thông qua việc cải thiện an ninh cho Ukraine.

Theo đánh giá, tên lửa chống tăng Javelin sẽ giúp Ukraine xây dựng năng lực quốc phòng trong dài hạn, qua đó Kiev có thể đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ an ninh quốc gia./.

Bộ Ngoại giao Mỹ phê chuẩn hợp đồng bán tên lửa Javelin cho Ukraine Tên lửa chống tăng Javelin sẽ giúp Ukraine xây dựng năng lực quốc phòng trong dài hạn, qua đó Kiev có thể đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ an ninh quốc gia.