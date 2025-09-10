Mỹ: Tai nạn tại cảng Long Beach, nhiều thùng hàng chìm xuống nước

Thế giới

Lực lượng Tuần duyên Mỹ cho biết ít nhất 67 container đã rơi xuống nước vào sáng 9/9 (giờ địa phương) tại cảng Long Beach. Rất may không có ai bị thương trong vụ việc.

Quang cảnh cảng hàng hóa Long Beach, California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 9/9, hàng chục container vận chuyển đã rơi khỏi một con tàu lớn, neo đậu tại khu cảng nhộn nhịp Long Beach, gần thành phố Los Angeles, bang California của Mỹ, khiến hoạt động vận chuyển bị gián đoạn.

Người phát ngôn cảng Art Marroquin xác nhận hoạt động vận chuyển hàng hóa đã tạm thời bị đình chỉ tại bến tàu trong khi lực lượng ứng cứu đang cố gắng bảo vệ các container.

Video đăng tải trên các phương tiện truyền thông cho thấy các container đã rơi từ một con tàu lớn khi cần cẩu di chuyển trên cao tại cảng Long Beach.

Một số container đã bung ra khi chúng rơi xuống một vật thể dường như là tàu hỗ trợ. Một số thùng kim loại dài 12 mét dường như đã chìm, trong khi những thùng khác trôi nổi trên mặt nước, nằm chồng lên nhau. Đáng lo ngại, nhiều chồng container vẫn đang bị nghiêng trên tàu.

Một số thông tin và hình ảnh cho thấy vụ việc này có khả năng liên quan đến một con tàu mang tên Mississippi, đăng ký tại Bồ Đào Nha.

Một khu vực cách ly đã được thiết lập xung quanh tàu, với sự có mặt của lực lượng ứng cứu khẩn cấp từ cứu hỏa, cảnh sát và lực lượng tuần duyên.

Cảng Long Beach là một trong những cảng đông đúc nhất tại Mỹ, xử lý khối lượng thương mại trị giá 300 tỷ USD mỗi năm.

Đây là một trong những trung tâm nhập khẩu hàng hóa chính từ châu Á và có kết nối với hơn 200 cảng trên khắp thế giới./.

