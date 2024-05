Năm 2023, Bắc Bán cầu trải qua mùa Hè nóng nhất trong 2.000 năm

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản báo cáo mùa hè năm 2023 nóng hơn 1,76°C so với trung bình từ năm 1991 đến 2020, nhiệt độ trung bình từ tháng 6 đến tháng 8 vừa qua là cao nhất từng được ghi nhận hè 2010.

19/07/2023 07:26

Trong ngày 18/7, 20 thành phố lớn của Italy ở trong tình trạng báo động đỏ do nắng nóng, trong đó nắng nóng được ghi nhận lên đến 47 độ C ở khu vực Sardinia và 45-46 độ C ở Sicily.