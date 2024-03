Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ về Triều Tiên

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc cho rằng Nhóm chuyên gia hỗ trợ Ủy ban phụ trách các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Triều Tiên không còn đảm đương được nhiệm vụ của họ.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov (thứ ba, trái) và người đồng cấp Triều Tiên Choe Son Hui (thứ hai, phải) hội đàm tại Thủ đô Moskva, ngày 16/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin TASS, ngày 28/3, Nga đã phủ quyết dự thảo nghị quyết do Mỹ đề xuất bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc gia hạn nhiệm vụ của Nhóm chuyên gia hỗ trợ Ủy ban phụ trách các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Triều Tiên đến ngày 30/4/2025.

Dự thảo nghị quyết nhận được sự ủng hộ của 13 trong số 15 ủy viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Ngoài việc đề nghị kéo dài nhiệm vụ của nhóm chuyên gia nói trên, dự thảo nghị quyết còn đề xuất xem xét lại nhiệm vụ và đưa ra quyết định về việc tiếp tục gia hạn muộn nhất là vào ngày 24/3/2025.

Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya cho rằng nhóm chuyên gia trên không còn đảm đương được nhiệm vụ của họ.

Trong khi đó, sau cuộc bỏ phiếu, Phó Đại diện Thường trực của Trung Quốc tại Liên hợp quốc Cảnh Sảng nhấn mạnh Bắc Kinh kêu gọi tất cả các bên áp dụng cách tiếp cận hợp lý, duy trì cam kết giải quyết vấn đề bằng giải pháp chính trị, nối lại liên lạc, xây dựng lòng tin lẫn nhau, tái khởi động đối thoại càng sớm càng tốt và nỗ lực hơn nữa vì hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Cộng đồng quốc tế, trong đó có cả Hội đồng Bảo an, cần tạo ra một môi trường thuận lợi để hiện thực hóa mục tiêu này.

Ủy ban trên được thành lập vào năm 2006 theo Nghị quyết 1718 của Hội đồng Bảo an, trong đó có cả việc áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên.

Nhóm chuyên gia, được thành lập vào năm 2009, hỗ trợ công việc của ủy ban trừng phạt thông qua phân tích chuyên sâu, đặc biệt là đánh giá các trường hợp không tuân thủ.

Trong khi ủy ban trừng phạt có thể đưa ra những quyết định ràng buộc về mặt pháp lý về cách thực hiện cụ thể các biện pháp trừng phạt, nhóm chuyên gia chỉ có vai trò cung cấp thông tin và cố vấn để hỗ trợ những quyết định đó./.

