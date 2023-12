Người dân cần cảnh giác với những cuộc điện thoại lừa đảo. (Ảnh minh họa: Minh Sơn/Vietnam+)

Ngay trong tuần đầu thực hiện Đợt cao điểm Tấn công Trấn áp Tội phạm, Bảo đảm An ninh Trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện, đấu tranh bắt giữ 2 vụ, 3 đối tượng phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, bắt giữ 1 đối tượng truy nã nguy hiểm lẩn trốn 16 năm.

Ngày 20/12, Công an tỉnh Bắc Giang đã ngăn chặn thành công vụ lừa đảo chiếm đoạt 2 tỷ đồng trên không gian mạng.

Cụ thể, ngày 20/12, nhân viên của LienVietPostBank, Chi nhánh Bắc Giang thấy biểu hiện bất thường, tâm lý bất an, lo lắng của khách hàng tên là M (trú tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) khi đến lập tài khoản, nên đã báo sự việc cho Phòng An ninh mạng và Phòng, Chống Tội phạm Sử dụng Công nghệ cao và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an đã có mặt và phối hợp với nhân viên ngân hàng tuyên truyền, thuyết phục để ông M hiểu đây là thủ đoạn lừa đảo của tội phạm trên không gian mạng, từ đó ông M dừng việc mở tài khoản ngân hàng và không chuyển 2 tỷ đồng cho đối tượng lừa đảo.

Theo lời kể của ông M, sáng 20/12, có đối tượng gọi điện, tự xưng là nhân viên viễn thông thông báo ông đứng tên chủ thuê bao 1 số điện thoại liên quan vi phạm pháp luật.

Sau đó, ông M được chuyển máy gặp đối tượng khác giả danh công an, Viện Kiểm sát thành phố Đà Nẵng.

Các đối tượng thay nhau đe dọa, cảnh báo ông M đang vi phạm pháp luật, đồng thời yêu cầu ông M mở tài khoản LienVietPostBank, cung cấp thông tin đăng nhập, mã OTP và chuyển tiền vào tài khoản này để điều tra.

Các đối tượng còn yêu cầu ông M không được nói chuyện với bất cứ ai, chú ý thái độ của nhân viên ngân hàng, không được để lộ đang làm việc với công an.

Do tinh thần hoảng sợ và nôn nóng muốn được minh oan, ông M đã ra Ngân hàng LienVietPostBank mở tài khoản theo yêu cầu của đối tượng.

Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát Hình sự đấu tranh làm rõ, thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Cao Vương, (sinh năm 1987; hộ khẩu thường trú tại thôn Ngãi Thắng, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Bản thân Vương là đối tượng không nghề nghiệp, từ năm 2021 đến nay, bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân có mối quan hệ quen biết với nhiều người đang làm việc tại Bộ Công an, có thể “chạy án,” Vương đã lừa đảo, chiếm đoạt của một số người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang với tổng số tiền 650 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 20/12, Phòng Cảnh sát Hình sự thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối với Đàm Văn Huỳnh (sinh năm 1974) và Bùi Thị Hằng (sinh năm 1978, là vợ của Huỳnh), cùng trú tại thôn Dinh Đồng, xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Từ năm 2018 đến tháng 2/2023, bằng thủ đoạn đứng ra thu tiền tổ chức chơi “phường,” Huỳnh và Hằng đã lừa đảo, chiếm đoạt của 13 công dân trên địa bàn huyện Hiệp Hòa với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 21/12, tại ấp Tân Bảnh, xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ thành công đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Đăng Nam (sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú tại tổ 2, khu phố Hà Vị, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), theo Quyết định truy nã ngày 17/10/2007 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang về tội Cướp tài sản sau 16 năm lẩn trốn.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang di lý đối tượng về Công an tỉnh Bắc Giang để xử lý theo quy định./.