Ngành công nghiệp TP Hồ Chí Minh khởi sắc sau hợp nhất hành chính

Mặc dù nền kinh tế toàn cầu vẫn diễn biến phức tạp, nhưng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tiếp tục tăng trưởng khá trong tháng 7/2025, cho thấy sự phục hồi và phát triển tích cực của ngành công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Hơn thế nữa, nhóm ngành công nghiệp trọng điểm và truyền thống đều ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể cũng thể hiện hiệu quả của những chính sách hỗ trợ và chiến lược phát triển công nghiệp của Thành phố sau hợp nhất.

Báo cáo của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, chỉ số IIP tháng 7/2025 tăng 3,7% so với tháng trước và tăng 9,8% so với cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng năm 2025, chỉ số IIP trên địa bàn tăng 5,9% so cùng kỳ. Trong số đó, chỉ số sản xuất 4 ngành công nghiệp trọng điểm tăng 11,1%; 3 ngành công nghiệp truyền thống là dệt, sản xuất trang phục, sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 11,2%.

Để đạt được kết quả nêu trên, đại diện Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra rằng, trong 7/2025, Thành phố đã đón 4 đoàn nước ngoài đến tìm hiểu về môi trường đầu tư kinh doanh, trao đổi về các hoạt động về xúc tiến thương mại và đầu tư. Sở, ngành Thành phố tổ chức 11 hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư trong nước và ngoài nước, thu hút hơn 1.541 lượt doanh nghiệp tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, kết nối giao thương.

Thống kê 7 tháng năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh đón tiếp và làm việc với khoảng 30 đoàn trong và ngoài nước đến tìm hiểu về môi trường đầu tư kinh doanh, trao đổi với đa dạng hoạt động về xúc tiến thương mại và đầu tư.

Sở, ngành Thành phố tổ chức 86 hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư trong và ngoài nước, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia, quảng bá giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, thông qua chuỗi các sự kiện xúc tiến giới thiệu thông tin thị trường, mời gọi đầu tư vào nhóm ngành công nghiệp trọng yếu và dự án trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, trong những tháng đầu năm 2025, sản xuất công nghiệp Thành phố phục hồi bền vững với chỉ số IIP giữ đà tăng trưởng khá trước bối cảnh kinh tế toàn cầu và hợp nhất các địa phương. Đặc biệt, cấu trúc ngành công nghiệp trở nên đa dạng hơn sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, cùng với đó những cực sản xuất được phân bố rộng và năng lực sản xuất được gia tăng.

Cụ thể ở nhóm ngành công nghiệp trọng yếu, thì những kết quả tích cực trong sản xuất và xuất khẩu ngành lương thực thực phẩm nửa đầu năm 2025 cho thấy tiềm năng mạnh mẽ của ngành này. Mặt khác, Thành phố Hồ Chí Minh còn luôn được xem là một trong những thị trường tiêu dùng nhiều tiềm năng đối với ngành chế biến thực phẩm và đồ uống.

“Ngành lương thực thực phẩm là một trong các ngành công nghiệp trọng yếu, nên trong hoạt động khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang triển khai một số chính sách riêng cho doanh nghiệp ngành lương thực thực phẩm đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ mới, phát triển theo chiều sâu... nhằm nâng cao giá trị gia tăng và chất lượng cho sản phẩm. Những chính sách này, đã góp phần nâng cao năng lực sản xuất, không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn thúc đẩy xuất khẩu đến nhiều thị trường quốc tế,” bà Nguyễn Thị Kim Ngọc chia sẻ thêm.

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng, là một trong những thành phố công nghiệp nên lĩnh vực công nghiệp luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo và chính quyền địa phương. Trong số đó, có thể kể đến công nghiệp hỗ trợ là lĩnh vực được ưu tiên phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng khả năng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước.

Nhằm thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2024-2025, bà Lê Nguyễn Duy Oanh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ Thành phố cho biết, đơn vị này không ngừng nỗ lực phối hợp liên ngành triển khai phong phú hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo với các quy trình sản xuất thông minh.

Trên cơ sở này, doanh nghiệp được tạo điều kiện thuận lợi nâng cao năng lực quản lý chất lượng, năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu của chuỗi sản xuất toàn cầu, mở rộng thị trường; kết nối cung-cầu sản phẩm trong nước và quốc tế.

Ghi nhận thực tế từ sau thời điểm hợp nhất các địa phương, trước yêu cầu tái cấu trúc không gian phát triển mới thì ngành công thương Thành phố Hồ Chí Minh đã kịp thời đưa ra những giải pháp trọng tâm định hướng quy hoạch công nghiệp; trong đó có xây dựng hệ sinh thái khu công nghiệp, nhất là công nghiệp hỗ trợ nhằm nội địa hóa sản xuất.

Ngoài ra, để ưu tiên xây dựng khu công nghiệp chuyên ngành, công viên công nghệ, cụm logistics tích hợp quy mô lớn, sử dụng năng lượng xanh, ngành Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cũng đẩy mạnh phát triển hạ tầng công nghiệp-logistics-năng lượng đồng bộ.

Dự kiến trong giai đoạn 2025-2030, các khu chế xuất-khu công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thu hút đầu tư khoảng 21 tỷ USD; suất đầu tư bình quân thu hút đạt từ 8-10 triệu USD/ha; giải ngân 70% tổng vốn đầu tư đăng ký theo tiến độ... Thành phố cũng đồng thời hướng đến mô hình phát triển khu công nghiệp bền vững, với việc triển khai Đề án thí điểm chuyển đổi mô hình hoạt động của một số khu chế xuất-khu công nghiệp./.

