Ngành Tài chính phải tiếp tục là lực lượng tiên phong, dấn thân, đổi mới

Sáng 8/8, tại Hà Nội, Bộ Tài chính long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành tài chính (28/8/1945-28/8/2025) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Đây là dịp để tri ân các thế hệ cán bộ đi trước, tôn vinh những đóng góp to lớn của ngành Tài chính đối với sự nghiệp cách mạng, xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Tham dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân.

Cùng dự Lễ Kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ngành Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư qua các thời kỳ và đại diện một số tổ chức tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Trở thành trung tâm điều phối vững chắc của nền kinh tế

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, ngày 28/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập Chính phủ cách mạng lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gồm 13 Bộ, trong đó có Bộ Tài chính. Kể từ đó, ngày này hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của ngành Tài chính Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong suốt chặng đường 80 năm qua, ngành tài chính đã vững vàng vượt qua muôn trùng gian khó, không ngừng trưởng thành, phát triển và khẳng định vị trí trung tâm trong tham mưu tổng hợp, hoạch định chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, quản lý nguồn lực tài chính quốc gia, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Sau gần 40 năm Đổi mới, từ một nước nghèo nàn, lạc hậu dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân cả nước, sự nhiệt huyết của cộng đồng doanh nghiệp, Việt Nam đã duy trì được tốc độ tăng trưởng ở mức khá cao trong một thời gian dài, quy mô kinh tế đã tăng từ hơn 5 tỷ USD (năm 1986) lên trên 476 tỷ USD vào năm 2024 đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế có quy mô lớn thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á và là nền kinh tế lớn thứ 34 trên thế giới.

Cùng với tốc độ phát triển mạnh mẽ đó của nền kinh tế, nền tài chính đã không ngừng lớn mạnh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Nếu như năm 1946, Quỹ Độc lập có khoảng 20 triệu đồng Đông Dương, thì đến năm 2024, tổng thu ngân sách đã vượt mốc 2,1 triệu tỷ đồng, tăng gần 100.000 lần so với thời kỳ đầu lập nước. Hệ thống thuế ngày càng hoàn thiện, phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần động viên hợp lý các nguồn lực cho phát triển.

Việt Nam đã chứng kiến sự bùng nổ về số lượng doanh nghiệp thành lập, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa; trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài nhờ chính sách mở cửa, cải thiện môi trường kinh doanh và vị trí địa lý thuận lợi.

Công tác cải cách doanh nghiệp nhà nước đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Các cơ chế, chính sách về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã được xây dựng, hoàn thiện, tăng cường phân cấp, phân quyền, đồng thời đẩy mạnh công khai, minh bạch trong cổ phần hóa, thoái vốn và giám sát hoạt động doanh nghiệp nhà nước nhằm phòng chống thất thoát, lãng phí vốn; giảm mạnh số lượng doanh nghiệp nhà nước, tập trung vào các doanh nghiệp quy mô lớn, có vai trò chiến lược và khả năng dẫn dắt nền kinh tế. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 94% dân số, góp phần quan trọng vào hệ thống an sinh xã hội toàn diện của đất nước.

Ngành tài chính hôm nay với quy mô mới, từ ngày 1/3/2025, trên cơ sở hợp nhất Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sáp nhập Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, sứ mệnh mới sẽ tiếp tục thể hiện bản lĩnh chuyên môn, năng lực quản trị, sự phối hợp đồng bộ và tinh thần cải cách không ngừng; chủ động, linh hoạt hơn trong điều hành; liêm chính, kỷ cương hơn trong thực thi nhiệm vụ; hiện đại, chuyên nghiệp hơn trong tổ chức bộ máy - để thực sự trở thành trung tâm điều phối vững chắc của nền kinh tế, điểm tựa tin cậy của quốc gia trong mọi tình huống.

Tiếp tục tiên phong, dấn thân, đổi mới

Phát biểu động viên và chỉ đạo tại Lễ Kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong mọi giai đoạn lịch sử, ngành tài chính luôn giữ vai trò tham mưu chiến lược, tổng hợp về kinh tế-xã hội, đồng thời động viên, quản lý, phân bổ nguồn lực, bảo đảm cho các nhiệm vụ kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho ngành tài chính. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những cống hiến, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành tài chính. Ngành tài chính không chỉ là trụ cột trong chính sách tài chính của đất nước mà còn là lực lượng tiên phong trong đổi mới và phát triển kinh tế quốc gia, được Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước đánh giá cao.

Tổng Bí thư nhấn mạnh bối cảnh mới đặt ra những đòi hỏi cao, cấp thiết đối với ngành Tài chính. Nền kinh tế của nước ta có bứt phá, vươn lên mạnh mẽ được hay không có vai trò hết sức quan trọng của ngành tài chính.

Tổng Bí thư gợi mở, ngành Tài chính, cần tập trung giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế phát triển; điều chỉnh không gian kinh tế, mở rộng không gian phát triển, tăng cường phân cấp, phân quyền, phân bổ và kết hợp các nguồn lực kinh tế.

Xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách tài chính-ngân sách nhà nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật với quan điểm thể chế là “đột phá của đột phá,” thể chế là nguồn lực, động lực phát triển.

Tiên phong trong việc hiện thực hóa các chủ trương, nghị quyết quan trọng của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, góp phần vào thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.

Rà soát, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách đối với kinh tế nhà nước, trong đó có doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh phân cấp phân quyền cùng với tăng cường trách nhiệm giải trình, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực quản trị nhằm phát huy tối đa vai trò, nguồn lực doanh nghiệp nhà nước đang nắm giữ để dẫn dắt, tạo động lực cho nền kinh tế cũng như thực hiện các chính sách, định hướng của Nhà nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh cần bám sát, đánh giá đúng tình hình kinh tế trong nước, thế giới; chủ động phân tích, nhận định tác động từ các chính sách tài khóa tiền tệ để kịp thời tham mưu Chính phủ có kịch bản, giải pháp chủ động trong điều hành thu chi ngân sách nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính-ngân sách nhà nước; quản lý chặt chẽ thu ngân sách nhà nước, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, hiệu quả; triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, tăng thu, tiết kiệm chi để tập trung cho đầu tư phát triển, cho một số dự án lớn mang tính chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế.

Tổng Bí thư yêu cầu có giải pháp, biện pháp huy động hiệu quả hơn nữa nguồn lực cho phát triển trên thị trường tài chính, thị trường vốn, thị trường chứng khoán, nguồn lực kinh tế trong nhân dân… để tăng cường thu hút vốn cả trong và ngoài nước, tạo kênh huy động vốn tốt hơn cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung vào các dự án hạ tầng chiến lược như giao thông, năng lượng tái tạo và chuyển đổi số; đồng thời cải thiện môi trường đầu tư, giảm thủ tục hành chính để thu hút vốn FDI chất lượng cao; quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản công, tăng cường minh bạch, hiệu quả trong khai thác, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tổng Bí thư chỉ rõ tiếp tục chú trọng và duy trì các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân, để cùng với kinh tế phát triển thì đời sống của nhân dân phải tốt hơn, toàn diện hơn trên tất cả các mặt.

Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng và phát triển, Tổng Bí thư tin tưởng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động của ngành Tài chính sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước phát triển phồn vinh, thịnh vượng, hạnh phúc. Ngành Tài chính phải tiếp tục là lực lượng tiên phong, dấn thân, đổi mới, vì một Việt Nam phồn vinh, hùng cường.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho ngành Tài chính vì những thành tựu và đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính./.

