Nghệ An: Khẩn cấp sơ tán người dân bản Lở sau khi xuất hiện vết nứt lớn

Ngày 8/9, ông Nguyễn Hồng Tài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tương Dương (Nghệ An) cho biết, trước nguy cơ sạt lở nghiêm trọng tại khu vực đồi đối diện Cầu treo Khe Ngậu, thuộc bản Lở, xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương đã triển khai phương án khẩn cấp đưa các hộ dân sinh sống và kinh doanh dưới chân đồi đến nơi an toàn.

Theo phản ánh của người dân, vào ngày 6/9, một vết nứt dài hàng chục mét xuất hiện trên lưng đồi này, cách Quốc lộ 7 khoảng 50m, thuộc taluy dương.

Đến ngày 7/9, vết nứt đã sâu thêm khoảng 1m, mở rộng chiều rộng và kéo dài hơn 60m, hình thành cung sạt trượt có nguy cơ đổ xuống Quốc lộ 7, đe dọa trực tiếp đến các hộ dân phía dưới và phương tiện lưu thông qua khu vực.

Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân xã Tương Dương đã phối hợp với Ban Quản lý bản Lở kiểm tra thực địa, đánh giá mức độ nguy hiểm và xây dựng phương án ứng phó.

Ông Nguyễn Hồng Tài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tương Dương cho biết: Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, căng dây khoanh vùng nguy hiểm và khẩn trương đưa các hộ dân buôn bán dưới chân đồi ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở; báo cáo lên cấp trên và đơn vị quản lý đường bộ để phối hợp xử lý.

Quốc lộ 7 là tuyến giao thông huyết mạch nối Quốc lộ 1A với Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Nghệ An), có địa hình đồi núi phức tạp, một bên là núi cao, một bên là các sông lớn như sông Lam, sông Nậm Mộ.

Vào mùa mưa bão, khu vực này thường xuyên xảy ra sạt lở đất, đá, gây chia cắt giao thông và đe dọa an toàn các cụm dân cư dọc tuyến.

Ngoài bản Lở, tại bản Cửa Rào 2 (xã Tương Dương), người dân cũng ghi nhận tình trạng tương tự khi xuất hiện vết nứt phía sau nhiều nhà dân.

Lo ngại nguy cơ sạt lở, người dân đề nghị chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra các điểm xung yếu dọc ta-luy dương Quốc lộ 7 để kịp thời phát hiện, xử lý, đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Cấp ủy, chính quyền xã Tương Dương cùng các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi sát diễn biến địa chất, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại khi sạt lở xảy ra./.

