Nghệ An tháo gỡ vướng mắc Dự án Đường dây 220kV Nậm Sum-Nông Cống

Để dự án đóng điện vào tháng 5/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng, EVN đề nghị tỉnh Nghệ An tiếp tục chung sức cùng EVN và EVNNPT để hoàn thành dự án nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Chiều 15/4, tại Nghệ An, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đặng Hoàng An và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đã chủ trì buổi làm việc bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc các dự án truyền tải đi qua địa bàn tỉnh; trong đó, trọng tâm là Dự án Đường dây 220kV Nậm Sum-Nông Cống.

Dự án đường dây 220kV Nậm Sum-Nông Cống dài khoảng 130km, gồm hai mạch, từ điểm đấu nối G1 (tại biên giới Việt Nam-Lào) đến Trạm Biến áp 220kV Nông Cống gồm 299 vị trí móng cột và 99 khoảng néo hành lang tuyến.

Đoạn tuyến trên địa bàn tỉnh Nghệ An đi qua địa bàn các huyện Quế Phong và Quỳ Châu có chiều dài 77,81km, bao gồm 174 vị trí móng cột và 52 khoảng néo hành lang tuyến.

Đến nay, tỉnh Nghệ An đã bàn giao mặt bằng 140/174 vị trí móng, các vị trí còn lại chủ yếu nằm trong rừng tự nhiên đang thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên. Phần hành lang tuyến đã bàn giao 18/52 khoảng néo, còn lại 34 khoảng néo chưa bàn giao.

Để đảm bảo tiến độ dự án nhằm đảm bảo cung cấp điện cho miền Bắc từ mùa nắng nóng năm nay, EVN, Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia (EVNNPT) đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An sớm ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng đất rừng tự nhiên cho 31 vị trí chân móng cột.

Đối với phương án tạm sử dụng rừng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Kiểm lâm tiếp tục hỗ trợ chủ đầu tư đẩy nhanh công tác thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt phương án sử dụng rừng tạm cho dự án trước 25/4 tới.

Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương tổ chức thuê đơn vị lập hồ sơ khai thác tận thu lâm sản trình cấp thẩm quyền phê duyệt và tổ chức khai thác, tận thu lâm sản hoàn thành trong tháng Tư để nhanh chóng có thể xem xét giao Ủy ban Nhân dân các xã lập phương án khai thác tận thu lâm sản.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh kiểm tra và thống nhất hồ sơ để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt phương án tạm sử dụng rừng; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chỉ đạo Hạt Kiểm lâm và các địa phương phối hợp với chủ đầu tư/Ban Quản lý Dự án và các đơn vị liên quan xác định đường tạm thi công, khai thác tận thu lâm sản phù hợp với thực địa và Nghị định 27/2024/NĐ-CP.

Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho phép EVNNPT thực hiện thi công đào đúc móng, lắp dựng cột và kéo dây song song với quá trình hoàn thiện các công việc, thủ tục về nộp tiền trồng rừng thay thế, lập phương án khai thác tận thu lâm sản, phương án tạm sử dụng rừng như đang áp dụng đối với các dự án đường dây 500kV từ Quảng Trạch-Phố Nối để đáp ứng tiến độ dự án.

EVN, EVNNPT đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Quế Phong tuyên truyền, vận động giải quyết dứt điểm các vướng mắc đối với 14 hộ gia đình tại xã Mường Nọc không đồng ý với phương án bồi thường trước ngày 20/4/2024; chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Quế Phong sớm kiểm đếm bổ sung, phê duyệt phương án bồi thường đối với nhà trong hành lang an toàn trước 20/04/2024; chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Châu sớm phê duyệt phương án bồi thường đối với nhà trong hành lang an toàn trước 20/04/2024; đồng thời chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các huyện sớm hoàn thiện và phê duyệt phương án bồi thường đối với các vị trí móng nằm trên đất rừng tự nhiên ngay sau khi có quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)

Đối với các hộ gia đình có nhà trong hành lang an toàn, do phong tục tập quán phải xem ngày phù hợp, phải có thời gian để cải tạo hoặc xây nhà mới, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh có có chính sách hỗ trợ sáu tháng thuê nhà cho các hộ gia đình. Chủ đầu tư sẽ chi trả kinh phí này khi tỉnh có quyết định phê duyệt.

Đối với phần cây cối trong hành lang an toàn, Ủy ban Nhân dân các huyện Quỳ Châu, Quế Phong đã có thông báo đến các hộ gia đình chặt cây và bàn giao hành lang an toàn, tuy nhiên số hộ tự chặt cây rất ít, EVN đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh có hướng dẫn để chủ đầu tư tiếp tục thực hiện.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cho biết đối với dự án đường dây 220kV Nậm Sum-Nông Cống, thời gian qua tỉnh Nghệ An cùng và sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã vào cuộc quyết liệt để hoàn thành khối lượng công việc lớn đề ra nhưng đến nay chưa đáp ứng được yêu cầu do vướng mắc liên quan thủ tục đến đất rừng.

Với những kiến nghị của EVN, EVNNPT, tỉnh Nghệ An hoàn toàn thống nhất và sẽ chỉ đạo quyết liệt.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, dự án phải hoàn thành trong tháng 5/2024, với thời gian còn lại rất ngắn. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết tâm chỉ đạo để hoàn thành tiến độ các dự án Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo.

Để dự án đóng điện vào tháng 5/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVN đề nghị tỉnh Nghệ An tiếp tục chung sức cùng EVN và EVNNPT để hoàn thành dự án nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc giaTỉnh Nghệ An đề nghị các đơn vị của EVN phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh để sớm tháo gỡ những vướng mắc, nhằm hoàn thành dự án năng lượng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Quế Phong và Quỳ Hợp khẳng định với tính chất cấp bách của dự án, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện chỉ đạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã nhiều lần chỉ đạo và những kiến nghị của EVN, EVNNPT, hai địa phương sẽ vào cuộc quyết liệt để sớm tháo gỡ những vướng mắc để bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng Tư.

Đồng thời các địa phương cũng đã xây dựng phương án để bảo vệ thi công nếu đã tính đúng, tính đủ nhưng hộ dân cố tình chống đối.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVN Đặng Hoàng An cảm ơn Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An thời gian qua đã luôn chung sức ủng hộ EVN và các đơn vị để hoàn thành nhiều dự án không chỉ đảm bảo an ninh năng lượng của tỉnh Nghệ An mà còn cho đất nước.

Đối với Dự án Đường dây 220kV Nậm Sum-Nông Cống là dự án cấp bách, được đầu tư xây dựng nhằm mục đích nhập khẩu điện từ cụm Nhà máy Thủy điện Nậm Sum (Lào) về Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của hệ thống điện khu vực miền Bắc.

Dự án nhằm cụ thể hóa cam kết giữa Đảng và Chính phủ hai nước trong tăng cường hợp tác năng lượng.

Dự án có vai trò rất quan trọng trong việc góp phần đảm bảo cung ứng điện cho mùa khô năm 2024, đặc biệt là cho khu vực miền Bắc.

Để dự án đóng điện vào tháng 5/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVN đề nghị tỉnh Nghệ An tiếp tục chung sức cùng EVN và EVNNPT để hoàn thành dự án nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia./.

Hoàn thành công trình đường dây 220kV Nha Trang-Tháp Chàm Mục tiêu của công trình tạo mạch 220kV liên kết khu vực duyên hải miền Trung, đảm bảo vận hành an toàn, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực tỉnh Khánh Hòa-Ninh Thuận.