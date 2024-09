Ngoại trưởng Mỹ chia sẻ với Việt Nam về những thiệt hại do bão lũ

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 12/9 (theo giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã ra tuyên bố về những thiệt hại do bão Yagi (bão số 3 tại Việt Nam) gây ra, trong đó gửi lời thăm hỏi chân thành nhất tới nhân dân Việt Nam đang hứng chịu hậu quả do cơn bão này, đồng thời cho biết Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) đang cung cấp viện trợ nhân đạo để hỗ trợ các nỗ lực của Việt Nam nhằm khắc phục hậu quả do bão, bao gồm viện trợ tài chính, lều bạt, nước uống và thiết bị vệ sinh, cũng như các vật dụng cần thiết khác...

Trước tình hình dự báo tiếp tục có mưa lớn trong những ngày tới đây, các chuyên gia về thảm hoạ của USAID tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đối tác ứng phó khẩn cấp ở địa phương.

Ngoại trưởng Blinken cũng khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác, trong đó có khuôn khổ nhóm Bộ tứ (Quad) nhằm hỗ trợ người dân Việt Nam trong thời điểm khó khăn hiện nay.

Nhân dịp này, Ngoại trưởng Blinken cũng bày tỏ chia sẻ trước những thiệt hại về người và tài sản do cơn bão Yagi gây ra tại các nước khác, bao gồm Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Myanmar và Philippines, khẳng định sẵn sàng hỗ trợ những khu vực có yêu cầu./.

Các tổ chức quốc tế tích cực hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ Australia, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc là những quốc gia đầu tiên hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 3. Nhiều tổ chức quốc tế cũng đang tích cực xem xét viện trợ trên cơ sở nhu cầu thực tế của phía Việt Nam.