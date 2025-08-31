Người dân Đà Nẵng phấn khởi nhận quà tri ân dịp Tết Độc lập

Ngày 31/8, tại nhiều nhà văn hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, hàng nghìn người dân đã đến nhận phần quà trị giá 100.000 đồng theo chủ trương của Chính phủ, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tại Nhà văn hóa khu phố Nhơn Thọ (phường Hoà Xuân), từ sáng sớm, người dân đã xếp hàng ngay ngắn, mang theo giấy tờ tùy thân để cán bộ địa phương kiểm tra, đối chiếu thông tin với danh sách từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Mỗi lượt chi trả diễn ra nhanh chóng, minh bạch. Không khí tại điểm phát quà rộn ràng, giống như một ngày hội của khu phố.

Quy trình kiểm tra, xác minh được thực hiện nhanh chóng hỗ trợ người dân nhận quà Tết Độc lập. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Bà Trần Thị Thôi (trú tại khu phố Nhơn Thọ 1) chia sẻ: “Món quà 100.000 đồng tuy không lớn nhưng mang ý nghĩa tinh thần . Người dân chúng tôi cảm nhận được sự quan tâm, tri ân của Đảng và Nhà nước trong ngày Tết Độc lập.”

Cùng chung niềm vui, ông Nguyễn Văn Biểu (trú tại khu phố Nhơn Thọ 1) cho biết, khi nghe thông tin về việc mỗi công dân được nhận 100.000 đồng trong dịp lễ Quốc khánh, ông đã đến nhà văn hóa để làm thủ tục nhận. Gia đình ông có 8 nhân khẩu, tổng cộng nhận được 800.000 đồng. “Hôm nay cả xóm rủ nhau ra nhà văn hoá, ai cũng vui vẻ, hồ hởi. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến không khí như một ngày hội chung,” ông Biểu nói.

Theo Ủy ban Nhân dân phường Hòa Xuân, để bảo đảm quà tặng đến kịp thời với người dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, trong ngày 31/8, phường đã tổ chức chi quà tại các tổ dân phố thuộc khu vực Hòa Châu, Hòa Phước. Ngày 1/9, hoạt động phát quà sẽ tiếp tục diễn ra tại các tổ dân phố còn lại.

Ông Nguyễn Văn Biểu người dân thành phố Đà Nẵng vui mừng nhận quà Tết Độc lập cho bản thân và gia đình. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết việc phát quà cho toàn dân sẽ được tổ chức đồng loạt trên toàn địa bàn thành phố trong 2 ngày 31/8 và 1/9, người dân chưa đến nhận trong thời gian này có thể nhận bổ sung sau nhưng không chậm quá ngày 15/9.

Chủ trương tặng quà 100.000 đồng cho mỗi công dân được triển khai đồng loạt trên toàn quốc. Đây là hoạt động nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết, tri ân nhân dân, đồng thời góp phần làm rạng rỡ thêm không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9./.