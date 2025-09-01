Xã hội

Người dân không ngủ chờ lễ diễu binh tại thủ đô Hà Nội

Đêm 1/9, rất đông người dân vẫn đổ ra đường tại thủ đô Hà Nội, tìm đến các tuyến đường sẽ có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Tất cả đều háo hức chờ đón sự kiện trọng đại của cả nước sẽ diễn ra vào ngày hôm sau.

Người dân không ngủ chờ lễ diễu binh tại thủ đô Hà Nội

Đêm 1/9, rất đông người dân vẫn đổ ra đường tại thủ đô Hà Nội, tìm đến các tuyến đường sẽ có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Tất cả đều háo hức chờ đón sự kiện trọng đại của cả nước sẽ diễn ra vào ngày hôm sau.

Theo kế hoạch, vào sáng 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) sẽ diễn ra trọng thể tại quảng trường Ba Đình lịch sử.

Lễ diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra từ 6 giờ 30 đến 10 giờ sáng. Sau khi đi qua lễ đài, các lực lượng sẽ tỏa ra 7 hướng, qua các tuyến phố trung tâm Hà Nội.

Đây là sự kiện cấp quốc gia, có sự tham dự của khoảng 30.000 người. Lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành chia thành 87 khối, gồm 4 khối nghi trượng; 13 khối quần chúng; 22 khối quân đội; 3 khối dân quân, du kích; 17 khối công an; 14 khối xe, pháo quân sự; 9 khối xe đặc chủng công an và khối hồng kỳ.

Sự kiện còn có sự tham gia của lực lượng diễu binh từ 4 quốc gia khách mời, chia thành 4 khối: Khối Quân đội Trung Quốc, Khối Quân đội Nga, Khối Quân đội Lào và Khối Quân đội Campuchia.

Sôi động chương trình nghệ thuật chờ đón Lễ diễu binh, diễu hành nhân dịp Quốc khánh 2/9
Không khí tại khu vực phố Sơn Tây, Ông Ích Khiêm thời điểm gần 22h
Người dân chờ diễu binh tại khu vực Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai
vnp-1ec6ee77657eee20b76f.jpg
vnp-fb1c67cbefc2649c3dd3.jpg
vnp-1e87c9214028cb769239.jpg
Người dân tập trung tại khu vực ngã 4 Chu Văn An - Nguyễn Thái Học
cva2.jpg
cva.jpg
cva3.jpg
Thời gian và vị trí để ngắm phi đội bay ở lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9
Người dân hát vang ca khúc Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng trên phố Lê Hồng Phong
Công nhân môi trường đội nón cờ đỏ sao vàng đi xin rác, làm đẹp cho đại lễ
vnp-25.jpg
vnp-24.jpg
vnp-28.jpg
Vị trí "vàng" để không bỏ lỡ khoảnh khắc ở lễ diễu binh, diễu hành 2/9
Người dân Hà Nội đổ tới khu vực phố Tràng Tiền chờ đón diễu binh
Chi tiết thời gian và lộ trình diễu binh, diễu hành ngày 2/9
(Vietnam+)
#diễu binh #A80 #2/9 TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

(Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển)

Lan tỏa văn hóa và cơ hội hợp tác Việt Nam-Latvia

Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Thụy Điển (kiêm nhiệm Latvia) phối hợp cùng cộng đồng người Việt tại Latvia tổ chức Lễ hội Việt Nam tại Latvia 2025, thu hút sự tham gia của hơn 1.000 lượt khách.