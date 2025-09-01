Người dân không ngủ chờ lễ diễu binh tại thủ đô Hà Nội

Đêm 1/9, rất đông người dân vẫn đổ ra đường tại thủ đô Hà Nội, tìm đến các tuyến đường sẽ có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Tất cả đều háo hức chờ đón sự kiện trọng đại của cả nước sẽ diễn ra vào ngày hôm sau.

Theo kế hoạch, vào sáng 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) sẽ diễn ra trọng thể tại quảng trường Ba Đình lịch sử.

Lễ diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra từ 6 giờ 30 đến 10 giờ sáng. Sau khi đi qua lễ đài, các lực lượng sẽ tỏa ra 7 hướng, qua các tuyến phố trung tâm Hà Nội.

Đây là sự kiện cấp quốc gia, có sự tham dự của khoảng 30.000 người. Lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành chia thành 87 khối, gồm 4 khối nghi trượng; 13 khối quần chúng; 22 khối quân đội; 3 khối dân quân, du kích; 17 khối công an; 14 khối xe, pháo quân sự; 9 khối xe đặc chủng công an và khối hồng kỳ.

Sự kiện còn có sự tham gia của lực lượng diễu binh từ 4 quốc gia khách mời, chia thành 4 khối: Khối Quân đội Trung Quốc, Khối Quân đội Nga, Khối Quân đội Lào và Khối Quân đội Campuchia.