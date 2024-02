Người Việt tại LB Nga đón Tết cổ truyền và kỷ niệm ngày thành lập Đảng

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi (giữa) và Phu nhân (thứ 2, phải qua) cùng bà con cộng đồng gói bánh chưng. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 3/2, tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội-Moskva, Đại sứ quán Việt Nam, Hội Người Việt Nam và Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức chương trình "Xuân Quê hương-Tết Giáp Thìn 2024," đặc biệt hơn khi chương trình đón Tết cổ truyền năm nay đúng vào dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024).

Đông đảo kiều bào, đại diện nhiều hội đoàn, doanh nghiệp và du học sinh Việt Nam tại Moskva và nhiều địa phương của Nga đã về dự.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Đặng Minh Khôi nhiệt liệt chào mừng và gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các khách mời, cũng như toàn thể cộng đồng người Việt trên toàn Liên bang Nga nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024.

Trong không khí tưng bừng đón chào Năm Mới và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại sứ Đặng Minh Khôi đã điểm lại những thành tựu nổi bật của đất nước và của quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga trong năm vừa qua, trong đó có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng người Việt tại Nga, được xem là cộng đồng có chất lượng cao trong số các cộng đồng người Việt tại nước ngoài.

Đại sứ bày tỏ vui mừng khi cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga tiếp tục giữ vững đoàn kết, không ngừng lớn mạnh, có cuộc sống ổn định, địa vị pháp lý và vị trí xã hội ngày càng được củng cố.

Đại sứ Đặng Minh Khôi nhắc lại chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước rằng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có tại Nga, là một phần không thể tách rời, một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Trên tinh thần đó, Đại sứ khẳng định cơ quan đại diện sẽ luôn là ngôi nhà chung của cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga, là chỗ dựa tin cậy và cầu nối vững chắc giữa bà con và quê nhà.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Đại sứ Đặng Minh Khôi nhắc lại những ý kiến xác đáng mang tính chất dẫn lối chỉ đường cho toàn Đảng, toàn dân ta mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra trong bài viết mới đây nhân ngày thành lập Đảng.

Đại sứ mong rằng bà con cộng đồng, doanh nghiệp sẽ bước vào năm 2024 với tư thế tích cực hơn, nhiệt tình hơn, trách nhiệm hơn trong xây dựng đất nước Việt Nam "giàu mạnh, văn hiến và anh hùng" như lời Tổng bí thư mong muốn.

Tiết mục văn nghệ do các cán bộ và phu nhân Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga biểu diễn. (Ảnh: TTXVN)

Thay mặt Hội người Việt Nam tại Nga, chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Liên bang Nga Đỗ Xuân Hoàng đã cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cơ quan đại diện đã hỗ trợ, tạo điều kiện để cộng đồng vượt qua khó khăn và đạt được những thành công trong năm 2023, mà nổi bật nhất là tượng đài Bác Hồ kính yêu được dựng tại Saint Petersburg, thành phố lớn thứ hai của Liên bang Nga.

Ông Hoàng cũng hy vọng rằng những thành công đó sẽ tạo ra bước tiến mới trong năm 2024, giúp cộng đồng hội nhập sâu hơn nữa, có trách nhiệm hơn nữa vào nước sở tại.

Chủ tịch Hội người Việt đoàn kết tại thành phố Ulianovsk Trịnh Văn Quế cho biết, tuy năm qua gặp không ít khó khăn, xáo trộn do dịch bệnh và tình hình chính trị, nhưng cộng đồng ta tại thành phố quê hương của lãnh tụ vô sản V.I. Lenin vẫn đoàn nỗ lực vượt khó, duy trì sản xuất kinh doanh, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, đồng thời luôn hướng về quê hương đất nước bằng những hành động thiết thực hiệu quả.

Tới đây bà con kiều bào tại Ulianovsk cũng sẽ chung tay cùng với chính quyền hai bên đặt tượng lãnh tụ V.I.Lenin - món quà của thành phố Ulianovsk - tại thành phố Vinh tỉnh Nghệ An, quê hương của Hồ Chủ tịch, thành phố kết nghĩa với Ulianovsk.

Ông tin tưởng rằng với sự đóng góp của kiều bào, mối quan hệ giữa hai thành phố sẽ ngày càng phát triển, góp phần củng cố tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Trong khuôn khổ chương trình, một không gian văn hóa truyền thống của Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán được tái hiện một cách chân thực và trọn vẹn với nhiều điểm nhấn như hoạt động gói bánh chưng, nặn tò he, ẩm thực, viết thư pháp, in tranh Đông Hồ, biểu diễn võ thuật cổ truyền, nhạc dân tộc và chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân do các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Nga thể hiện.

Em Lê Chi Mai là sinh viên năm thứ nhất trường Quan hệ quốc tế Bộ Ngoại giao Nga MGIMO đã rất bất ngờ và xúc động được đón Tết cổ truyền ấm áp và đủ đầy cả vật chất lẫn tinh thần như vậy, làm vơi đi nỗi nhớ quê khi năm đầu xa nhà đi học.

Đối với một số con em Việt Nam sinh ra và lớn lên tại nước Nga, và chỉ mới được thăm Tổ quốc trong những ngày nghỉ ngắn ngủi, thì việc tái hiện Tết cổ truyền thực sự có ý nghĩa, đưa đến cho các em những giá trị cốt lõi mà dung dị của văn hóa Việt Nam, ví dụ như Tết là dịp để quây quần bên gia đình.

"Xuân Quê hương-Tết Giáp Thìn 2024" đã mang đến không khí đầm ấm ngày Tết và niềm hạnh phúc sum vầy, đoàn viên, góp phần gắn kết cộng đồng, cũng như làm vơi đi nỗi nhớ quê của những người con xa xứ ở Liên bang Nga./.

Xuân Quê hương 2024: Kiều bào luôn hướng về Tổ quốc, gắn bó với dân tộc Buổi họp mặt Kiều bào dự Xuân Quê hương 2024 diễn ra chiều 2/2 tại TP.HCM có sự tham dự của hơn 1.000 Kiều bào từ khắp các châu lục - đại diện cho hơn 6 triệu người Việt ở nước ngoài.