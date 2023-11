Nhà thầu bứt tốc thi công nhà ga, đường cất hạ cánh Sân bay Long Thành

Các đơn vị hối hả thi công hạng mục nhà ga hành khách Sân bay Long Thành. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đại công trường Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành đang nhộn nhịp thi công với hàng loạt máy móc, hàng nghìn nhân sự của các nhà thầu nhằm đáp ứng tiến độ đề ra.

Theo báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), tính đến trung tuần tháng 11, tổng khối lượng đào đắp thực tế đạt 102,4/115,5 triệu m3 (tương ứng với hơn 88,64% tổng khối lượng thi công). Các khu vực nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay và các khu vực bố trí các Dự án thành phần 1, 2, 4 đã hoàn thành theo kế hoạch, đáp ứng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải.

Được khởi công vào ngày 31/8 vừa qua, công trình nhà ga hành khách (thuộc gói thầu 5.10) và đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay (thuộc gói thầu 4.6) là các hạng mục quan trọng nhất của dự án, liên quan trực tiếp đến hoạt động bay và phục vụ hành khách nên yếu tố chính xác, tiến độ và chất lượng luôn được ACV đặt lên hàng đầu.

Về hạng mục đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay, Liên danh các nhà thầu do Công ty ACC đứng đầu đang kiểm tra hiện trạng cao độ và độ chặt các khu vực mặt bằng được bàn giao; tổ chức thí nghiệm mẫu đất đào đường cất hạ cánh tại hiện trường; thi công đào, đắp đất lòng đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay; triển khai hoàn thiện khu phụ trợ và tập kết trang thiết bị.

Công tác ngoài hiện trường của hạng mục phần thân nhà ga hành khách đang được Liên danh Vietur (đứng đầu là Tập đoàn Công nghiệp và Thương mại Xây dựng IC Istas-Thổ Nhĩ Kỳ) tích cực triển khai với 649 nhân sự cùng hơn 406 đầu xe máy, thiết bị.

Công tác đào đắp, lu lèn nền đất đang được triển khai trên đường cất hạ cánh dài 4.000m tại Cảng hàng không Quốc tế Long Thành. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đến thời điểm hiện tại, nhà thầu đã hoàn thành lắp dựng 2 trạm bê tông, đang triển khai lắp dựng thêm 2 trạm; hoàn thành lắp đặt 24/24 cẩu tháp; kéo dây điện và lắp dựng 6 trạm biến áp (mỗi trạm 1.000 KVA), đóng điện 6 trạm biến áp để phục vụ công tác thi công nhà ga; thi công các tuyến đường công vụ kết nối các tuyến đường công vụ hiện hữu của dự án đạt 80% với tổng chiều dài đạt 3.690m; thi công cổng và hàng rào công trường đạt trên 70%.

Hiện nay, các nhà thầu đã bắt đầu triển khai đào đất để thi công phần công trình ngầm đồng thời lên kế hoạch đặt hàng vật tư, vật liệu, trang thiết bị để đảm bảo theo đúng tiến độ triển khai thi công.

Trong thời gian ngắn tới, các đơn vị sẽ tiến hành triển khai thi công phần thô; phần các công trình ngầm; phần bê tông cốt thép của thân nhà ga; gia công lắp dựng hệ thống kết cấu thép tại nhà xưởng; đặt hàng vật tư, vật liệu cùng các trang thiết bị.

Sau 4 tháng triển khai công trình hệ thống giao thông kết nối tuyến đường số 1 và số 2, Liên danh nhà thầu do tập đoàn Đèo Cả đứng đầu đã tổ chức huy động 605 nhân sự và 196 máy móc trang thiết bị đang trực tiếp ngày đêm thi công đồng loạt với nhiều mũi thi công tại công trường.

Các nhà thầu đã hoàn thiện công tác lắp dựng 2 trạm bê tông xi măng với công suất 120m3/giờ, 160m3/giờ; hệ thống trạm trộn, bãi đúc dầm super T, các phòng thí nghiệm tại hiện trường đang được hoàn thiện; công tác khoan cọc khoan nhồi, cọc xi măng đất đang được triển khai.

Trên công trường, nhà thầu tổ chức 9 mũi thi công các hạng mục từ phát quang dọn dẹp, đào bóc hữu cơ, thi công đường công vụ, hoàn thiện bãi đúc dầm; tìm kiếm đất đắp đạt yêu cầu đến khoan thử cọc khoan nhồi, cọc xi măng đất chủ yếu ở tuyến số 1.

Tuyến giao thông kết nối số 2 cũng đang được triển khai thi công, nhà thầu sẽ tăng cường nhân sự, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng đầy đủ từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Nhà thầu thi công phần đào bóc đất hữu cơ tại Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đối với các hạng mục đang ở bước triển khai thiết kế kỹ thuật, ACV đã và đang chỉ đạo tư vấn thiết kế, cùng phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng gấp rút hoàn thiện thiết kế theo đúng quy định.

Ban Quản lý dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành đã triển khai các biện pháp tăng cường công tác giám sát, quản lý bao gồm duy trì họp giao ban công trường hàng ngày, hàng tuần để kiểm soát tiến độ, chất lượng công việc hàng ngày, hàng tuần, ghi nhận những khó khăn vướng mắc của các đơn vị để kịp thời phối hợp giải quyết; tăng cường công tác an ninh, an toàn, kiểm tra chặt chẽ nhân sự nhà thầu, kiểm định xe thiết bị, kiểm tra an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường đảm bảo tiêu chí chất lượng-tiến độ-an toàn cho thi công lâu dài./.