Nhập khẩu rau quả tươi của Israel tăng mạnh do tình hình chiến sự

Theo Bộ Nông nghiệp và An ninh lương thực Israel (MAFS), trong năm 2024 quốc gia này phải nhập khẩu tới 227.000 tấn rau quả tươi, tăng 13% so với năm trước đó, để bù đắp sản lượng trong nước sụt giảm do tình trạng thiếu nhân lực và trang trại bỏ hoang ở các khu vực biên giới.

Các sản phẩm chính mà Israel có nhu cầu cao là táo, hành tây, cà chua, tỏi và dứa, chiếm tổng cộng khoảng 75% tổng khối lượng nhập khẩu.

Trong số hơn 30 quốc gia trên thế giới, các thị trường nhập khẩu nông sản chính của Israel bao gồm Azerbaijan, Italy, Argentina, Mỹ, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Jordan, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Ba Lan, Costa Rica và Kenya.

Tổng Giám đốc MAFS Oren Lavie cho biết chiến sự đã tạo ra một thách thức chưa từng có đối với ngành nông nghiệp, buộc Israel phải hành động nhanh chóng để đảm bảo duy trì chuỗi cung ứng nông sản và an ninh lương thực cho người dân.

Bên cạnh tăng cường các đầu mối nhập khẩu để đảm bảo có đủ hàng hóa trên thị trường, MAFS đang đẩy mạnh đầu tư với mục tiêu tăng sản lượng rau quả trong nước 30% trong thập kỷ tới, nhằm mục tiêu ổn định ngành nông nghiệp và đảm bảo an ninh lương thực.

Các cuộc chiến với phong trào Hamas ở biên giới phía Nam và Hezbollah ở biên giới phía Bắc đã khiến hàng nghìn trang trại nông sản của Israel bị bỏ hoang do thiếu người chăm sóc và thu hoạch.

Trong năm 2024, Israel phải nhập khẩu 60.000 tấn táo (tăng 58%), 10.000 tấn dứa (tăng 64%), 57.000 tấn hành (tăng 110%), 43.000 tấn cà chua (tăng 35%), 13.000 tấn tỏi (tăng 30%)./.

Xung đột lan rộng, cái giá quá đắt đối với kinh tế Israel Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich cho biết kinh tế Israel đang hứng chịu gánh nặng của cuộc xung đột dài nhất và tốn kém nhất trong lịch sử đất nước.