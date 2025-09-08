Nhiều tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản phía Nam

Thị trường bất động sản khu vực phía Nam đang đón nhận nhiều tín hiệu tích cực trong những tháng cuối năm 2025.

Mặt bằng giá bán hấp dẫn, dòng tiền đầu tư dịch chuyển mạnh mẽ, cùng sự gia tăng nhu cầu ở thực và khung pháp lý ngày càng minh bạch được kỳ vọng sẽ tạo lực đẩy giúp thị trường phục hồi, trở thành điểm sáng trên bản đồ bất động sản cả nước.

Dòng vốn an toàn dẫn dắt thị trường

Theo các chuyên gia, quý 3/2025 là thời điểm thị trường bất động sản phía Nam giữ vững đà tăng trưởng khi nhiều yếu tố nền tảng đang hội tụ: kinh tế vĩ mô ổn định, lãi suất thấp, pháp lý minh bạch và nguồn cung mới cải thiện.

Báo cáo của VCBS Research cho thấy, hàng loạt văn bản pháp lý mới đã tháo gỡ điểm nghẽn cho nhiều dự án. Nghị quyết 171 gỡ vướng về quyền sử dụng đất đối với nhà ở thương mại, Nghị định 76/2025/NĐ-CP quy định phương pháp tính tiền sử dụng đất, tháo rào cản cho 64 dự án chậm tiến độ.

Các giải pháp này giúp chủ đầu tư tiếp cận vốn ngân hàng thuận lợi, cải thiện thanh khoản và đẩy nhanh tiến độ.

Ngoài ra, một số “đại dự án” dự kiến ra mắt cuối năm được kỳ vọng sẽ tạo làn sóng mới cho thị trường phía Nam, đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh.

Nhiều khu căn hộ liền kề tại các khu đô thị đang ở mức giá cao. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

VCBS Research dự báo, tỷ lệ hấp thụ duy trì ở mức cao nhờ gói tín dụng ưu đãi cho người mua dưới 35 tuổi và nhu cầu an cư bức thiết của người dân.

Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn Nguyễn Quốc Anh nhận định, việc Mỹ áp thuế đối ứng 20% đã tác động đến tâm lý, khiến dòng vốn thận trọng hơn.

Trong bối cảnh đó, bất động sản dòng tiền nổi lên như lựa chọn “trú ẩn an toàn”. Những sản phẩm đáp ứng đồng thời hai tiêu chí an toàn vốn và sinh lời ổn định sẽ giữ vai trò chủ đạo nửa cuối năm 2025.

Theo Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam Nguyễn Văn Đính, hành vi đầu tư cũng thay đổi đáng kể. Nếu trước đây phần lớn dòng tiền chạy theo kỳ vọng tăng giá, thì nay nhà đầu tư chú trọng nhiều hơn đến giá trị khai thác thực tế.

Dòng vốn có xu hướng dịch chuyển từ trung tâm ra vùng ven, nơi hạ tầng đang hoàn thiện, giá vừa túi tiền và quỹ đất còn dồi dào.

Thế hệ người mua trẻ đang trở thành lực lượng chính trên thị trường. Họ ưu tiên dự án có thương hiệu uy tín, tiện ích đầy đủ, môi trường sống chất lượng và kết nối hạ tầng thuận lợi, sẵn sàng chọn sống xa trung tâm để đổi lấy trải nghiệm cân bằng.

Đây cũng là động lực khiến các đô thị vệ tinh quanh Thành phố Hồ Chí Minh trở thành “điểm nóng” thu hút dòng vốn.

Giám đốc Marketing Batdongsan.com.vn Lê Bảo Long cho biết, xu hướng bất động sản xanh gắn với tiêu chí ESG (môi trường, xã hội, quản trị) ngày càng rõ nét.

Nhà đầu tư ưu tiên sản phẩm sơ cấp, nắm giữ lâu dài thay vì lướt sóng. Cùng với đó, 66% người mua sẵn sàng vay dài hạn để an cư, phản ánh tâm lý chấp nhận trả lâu dài để đổi lấy nơi ở ổn định.

Nguồn cung mới cải thiện

Theo DKRA Group, nguồn cung nhà ở khu vực phía Nam quý 3/2025 dự kiến đạt 9.000-11.000 căn, tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh (mới) và Tây Ninh. Trong đó, căn hộ cao cấp chiếm ưu thế tại Thành phố Hồ Chí Minh, còn các tỉnh lân cận đón sản phẩm trung cấp.

Masterise Homes sẽ tung ra hơn 800 căn hộ tại dự án Lumière Midtown (The Global City), Đại Phúc Group ra mắt khu cao tầng Diamond Sky (khu đô thị Vạn Phúc). Gamuda Land, SonKim Land tiếp tục mở bán giai đoạn mới, giá tăng 2-4%.

Các tòa chung cư dọc với tuyến metro số 1 và đại lộ Võ Nguyên Giáp, thành phố Thủ Đức. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Ở khu vực Bình Dương (cũ), Phú Đông Group mở bán Phú Đông Sky One với giá khoảng 38 triệu đồng/m2; Bcons khởi công dự án hơn 1.800 căn hộ tại phường Đông Hòa với tổng vốn đầu tư 6.500 tỷ đồng.

Ở phân khúc đất nền, dự án The Solia tại tỉnh Tây Ninh được xem là tâm điểm, quy mô 20,5 ha với khoảng 1.000 sản phẩm, thu hút hơn 2.000 nhân sự bán hàng từ 40 đại lý phân phối.

Báo cáo của Dat Xanh Services cho biết, nguồn cung mới toàn quốc quý này tăng khoảng 26%, tương đương hơn 17.000 sản phẩm, trong đó khu vực phía Nam chiếm tỷ trọng lớn với 20 dự án sắp mở bán. Điều này cho thấy sức hút của thị trường và triển vọng phục hồi rõ nét.

Phó Tổng Giám đốc DKRA Group Võ Hồng Thắng nhận định, nhiều dự án đã tháo gỡ pháp lý, đủ điều kiện mở bán. Doanh nghiệp chủ động tái cơ cấu dòng tiền, giảm áp lực tài chính và đẩy mạnh M&A quỹ đất, mở rộng dư địa phát triển. Tuy vậy, ông cũng lưu ý nguồn cung mới khó bùng nổ, chủ yếu tập trung ở căn hộ trung-cao cấp, trong khi loại hình vừa túi tiền vẫn khan hiếm.

Các chuyên gia dự báo, dịp cuối năm sẽ là “mùa gặt” khi thị trường hưởng lợi từ lãi suất ổn định, giải ngân đầu tư công và các chính sách kích cầu.

Giá bán sơ cấp phía Nam được dự báo tăng 2-5% với căn hộ và 5-7% với nhà liền thổ.

Thị trường bất động sản phía Nam đang phục hồi rõ nét với nền tảng kinh tế ổn định, chính sách pháp lý cởi mở và dòng sản phẩm đa dạng. Sự dịch chuyển của nhà đầu tư sang bất động sản dòng tiền, cùng nhu cầu ở thực từ thế hệ trẻ, là yếu tố bảo chứng cho tính bền vững của thị trường.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý doanh nghiệp cần duy trì chiến lược bán hàng thận trọng, ưu tiên sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực và linh hoạt chính sách thanh toán. Chỉ khi cân bằng được cung-cầu và củng cố niềm tin của người mua, bất động sản phía Nam mới bước vào giai đoạn tăng trưởng bền vững./.

