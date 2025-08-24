Thị trường mua bán và sáp nhập bất động sản sôi động

Các chuyên gia của Công ty Savills Việt Nam nhận xét từ đầu năm đến nay, hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam ghi nhận diễn biến sôi động với hàng loạt thương vụ quy mô lớn do các nhà đầu tư nước ngoài dẫn dắt.

Tiêu biểu, Capitaland đã mua lại dự án tại Bình Dương cũ từ Becamex IDC với giá trị 553 triệu USD.

Liên danh Sumitomo Forestry, Kumagai Gumi và NTT Urban Development cũng hợp tác với Kim Oanh Group để phát triển dự án The One World.

Trong khi đó, Nishi Nippon Railroad mua lại 25% cổ phần dự án Paragon Đại Phước từ Nam Long.

Các thương vụ này phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn từ các nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore; đồng thời cho thấy sự nổi lên của dòng vốn đến từ Hoa Kỳ và châu Âu, những thị trường thường theo đuổi chiến lược đầu tư dài hạn và có tiêu chuẩn cao.

Bên cạnh đó, bất động sản công nghiệp tiếp tục là điểm đến hấp dẫn nhờ lợi thế về lao động, chi phí và vị trí chiến lược.

Một loạt dự án mới được triển khai như hai khu công nghiệp của Becamex IDC tại Bình Dương cũ (1.080ha) và khu VSIP Nam Định cũ (180ha) dự kiến khởi công trong quý 3/2025.

Dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ có quy mô 2.870ha, tọa lạc tại cửa biển xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Ở phân khúc nhà ở, xu hướng phát triển tại các khu vực vùng ven tiếp tục chiếm ưu thế. Vingroup khởi công dự án Vinhomes Green Paradise (2.870ha) tại Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh); Sun Group ra mắt Sun Blanca City (96,6ha) tại Vũng Tàu; Masterise Homes triển khai dự án Masteri Rivera Đà Nẵng với khoảng 1.112 căn hộ.

Lĩnh vực bán lẻ cũng ghi nhận nhiều bước tiến, với việc AEON Mall mở rộng hiện diện tại miền Tây qua hai dự án mới: AEON Mall Long An (khai trương tháng 8/2025) và AEON Mall Cần Thơ (8,5ha đang xây dựng).

Trong bối cảnh này, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tích cực.

Báo cáo từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy trong 7 tháng năm 2025, tổng vốn FDI đăng ký (bao gồm vốn mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần) đạt 24,09 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, nhận định bất chấp những bất ổn toàn cầu và căng thẳng thương mại, Việt Nam vẫn kiên định thúc đẩy cải cách cơ cấu và duy trì thu hút đầu tư. Dòng vốn FDI ổn định cùng với đà phát triển hạ tầng là những tín hiệu tích cực cho tăng trưởng dài hạn.

Đáng chú ý, Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 thông qua cải cách cơ cấu, tăng đầu tư công và hỗ trợ khu vực tư nhân.

Một trong những biện pháp quan trọng là tái cơ cấu hành chính, trong đó có việc hợp nhất từ 63 xuống còn 34 tỉnh/thành phố và loại bỏ cấp huyện nhằm tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đầu tư.

Đồng thời, Nghị quyết 68-NQ/TW được ban hành nhằm thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân, tập trung vào cải cách pháp lý, giảm rào cản kinh doanh, cải thiện tiếp cận đất đai và vốn, bảo vệ quyền tài sản và thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh. Đây được xem là nền tảng để thu hút dòng vốn chất lượng cao trong bối cảnh các nhà đầu tư quốc tế ngày càng quan tâm đến môi trường pháp lý ổn định và minh bạch, ông Matthew Powell phân tích.

Trong lĩnh vực thương mại quốc tế, Việt Nam đã tăng cường đàm phán nhằm thu hẹp khác biệt về thuế quan với Hoa Kỳ, đồng thời đề xuất cắt giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ thị trường này.

Việt Nam cũng siết chặt kiểm soát hàng giả, hàng hóa quá cảnh và đẩy mạnh đa dạng hóa quan hệ thương mại, giảm phụ thuộc vào một số thị trường nhất định và tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế...

Cùng đó, du lịch và hàng không là hai lĩnh vực đang được hưởng lợi từ sự tăng trưởng mạnh mẽ của lượng khách quốc tế. Không chỉ lượng khách quốc tế đến Việt Nam gia tăng nhanh và mạnh mà còn nhiều kế hoạch lớn đang được triển khai như việc đăng cai APEC 2027 tại Phú Quốc, mở rộng hệ thống sân bay và thành lập hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways... thể hiện tầm nhìn phát triển đồng bộ từ cả khu vực công và tư.

Những yếu tố “nền móng” ngày càng vững chắc góp phần tăng sức hấp dẫn của Việt Nam đối với nhà đầu tư nói chung và bất động sản nói riêng./.

