Công bố Quyết định thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng

Ngày 9/8, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và công tác nhân sự.

Theo đó, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng (mới) được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng (cũ) và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Nam (cũ).

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập, có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản để hoạt động theo quy định pháp luật.

Trung tâm có tổ chức 4 phòng gồm: Văn phòng; Phòng bồi thường, giải phóng mặt bằng và Đo đạc; Phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất; Phòng Đấu giá và Giá đất. Đơn vị này có 15 Chi nhánh tại liên địa bàn xã, phường.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định điều động ông Võ Nguyên Chương, Phó Giám đốc sở Nông nghiệp và Môi trường đến nhận công tác, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đà Nẵng.

Các ông Huỳnh Tấn Quang và ông Nguyễn Minh Nam được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Đà Nẵng.

Ông Võ Nguyên Chương - Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi Lễ công bố. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Nguyên Chương, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất nhấn mạnh, Trung tâm có sứ mệnh “Tạo lập, quản lý và khai thác hiệu quỹ đất công, đảm bảo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, góp phần phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trên cơ sở gắn liền với sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp và ứng dụng công nghệ số.”

Thời gian tới, Trung tâm ưu tiên thực hiện 2 nhóm giải pháp gồm: Nâng cao hiệu quả, chất lượng cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, liêm chính, sáng tạo, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân; Nhận diện, khắc phục bằng được các biểu hiện đùn đẩy, né tránh, thờ ơ, vô cảm trước các khiếu nại, bức xúc, khó khăn về đất đai của người dân, doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận, ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định tầm quan trọng của việc thành lập Trung tâm trực thuộc Ủy ban trong quản lý, khai thác quỹ đất không chỉ phục vụ phát triển Kinh tế - Xã hội mà còn phải gắn chặt với đảm bảo An ninh - Quốc phòng.

"Quá trình triển khai công tác, cần tránh tình trạng “tái định cư cho tái định cư”, nỗ lực giảm đơn thư khiếu nại, khiếu kiện. Bám sát các quy định, cẩn trọng nhưng không đùn đẩy, né tránh, không vì sợ sai mà không làm. Đoàn kết thực hiện nhiệm vụ hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả." ông Phan Thái Bình nhấn mạnh.

Công bố và trao quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng và Giám đốc Chi nhánh của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Dịp này, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm các Trưởng, Phó phòng và Giám đốc, Phó Giám đốc các Chi nhánh của Trung tâm./.

Sau sáp nhập, thành phố Đà Nẵng (mới) là thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích lớn nhất cả nước với 11.867 km2, dân số hơn 3 triệu người. Hiện Trung tâm đang quản lý 392 khu đất lớn tổng diện tích 3.424.460,9m2 và 21.188 lô đất ở chia lô./.