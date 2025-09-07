Nhu cầu chậm lại, OPEC+ dự kiến hạ tốc độ tăng sản lượng

Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và đồng minh, còn gọi là OPEC+, nhiều khả năng sẽ quyết định nâng sản lượng khai thác dầu trong cuộc họp ngày 7/9.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, mức tăng mới từ tháng 10/2025 dự kiến sẽ thấp hơn so với những tháng trước, do nhu cầu toàn cầu có dấu hiệu chậm lại khi mùa cao điểm du lịch hè tại Mỹ kết thúc.

Từ tháng 4/2025, OPEC+ đã đảo ngược chiến lược cắt giảm sản lượng, nâng hạn ngạch khai thác thêm khoảng 2,5 triệu thùng/ngày, tương đương 2,4% nhu cầu toàn cầu. Động thái này nhằm mở rộng thị phần, đồng thời phản ứng trước áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu hạ giá dầu.

Tuy nhiên, việc tăng sản lượng cho đến nay chưa tác động đáng kể đến giá dầu, vốn vẫn neo quanh mức 66 USD/thùng, nhờ được hỗ trợ bởi các lệnh trừng phạt phương Tây áp đặt với Nga và Iran. Điều này đồng thời khuyến khích các đối thủ của OPEC+, đặc biệt là Mỹ, đẩy mạnh khai thác.

Nếu tiếp tục nâng sản lượng, OPEC+ – cung ứng khoảng một nửa sản lượng dầu thế giới – sẽ bắt đầu thu hẹp dần một gói cắt giảm bổ sung 1,65 triệu thùng/ngày, sớm hơn một năm so với kế hoạch.

Các cuộc thảo luận hiện tập trung vào việc dỡ bỏ toàn bộ gói cắt giảm này theo từng bước hàng tháng. Hai nguồn tin cho biết nhóm đã đạt thỏa thuận nguyên tắc về việc nâng sản lượng thêm ít nhất 135.000 thùng/ngày từ tháng 10/2025, trong khi một nguồn tin khác dự báo mức tăng có thể dao động từ 200.000 đến 350.000 thùng/ngày.

Tại cuộc họp gần nhất hồi tháng 8/2025, OPEC+ đã thống nhất tăng sản lượng thêm 547.000 thùng/ngày cho tháng 9/2025.

OPEC+, bao gồm 13 thành viên OPEC cùng Nga và một số đồng minh, dự kiến họp trực tuyến vào lúc 19h30 ngày 7/9 ( theo giờ Việt Nam).

Hợp đồng dầu Brent Biển Bắc – một trong hai loại dầu tham chiếu toàn cầu – chốt phiên 5/9 ở mức 65,5 USD/thùng, giảm 2,2% do báo cáo việc làm yếu từ Mỹ và kỳ vọng OPEC+ sẽ tăng sản lượng.

Tuy nhiên, mức giá này vẫn cao hơn đáng kể so với đáy 58 USD/thùng hồi tháng 4/2025.Trên thực tế, mức tăng sản lượng của OPEC+ vẫn thấp hơn cam kết, do phần lớn các nước đã khai thác gần mức công suất tối đa.

Theo giới phân tích và dữ liệu thị trường, chỉ có Saudi Arrabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) còn dư địa để bổ sung nguồn cung.

Hiện OPEC+ vẫn duy trì hai gói cắt giảm song song: gói 1,65 triệu thùng/ngày do 8 thành viên thực hiện và gói 2 triệu thùng/ngày áp dụng cho toàn bộ nhóm, dự kiến kéo dài đến cuối năm 2026./.

Iraq kêu gọi OPEC điều chỉnh hạn ngạch sản xuất dầu mỏ đối với nước này Ngày 6/9, Iraq đã kêu gọi OPEC xem xét lại mức hạn ngạch của nước này nhằm hỗ trợ công cuộc tái thiết ở đất nước vốn đã bị tàn phá bởi chiến tranh và xung đột trong nhiều năm qua.