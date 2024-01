Những phim Việt “đinh” nào sẽ ra mắt trong nửa đầu năm 2024?

Nhiều phim Việt đã xếp lịch lên rạp vào các ngày lễ, kỳ nghỉ lễ dài ngày trong năm 2024, trong đó có dịp Tết Âm lịch và nghỉ lễ 30/4-1/5 - những kỳ nghỉ mà người dân có nhu cầu xả hơi, đi chơi, trong đó có đến rạp phim.

Phim Tết: Hiện tại và hoài niệm

Tết đến thường mang cảm giác hoài niệm. Hai bộ phim Tết năm nay cũng khai thác yếu tố này, tạo thế đối đầu ngầm giữa những câu chuyện hiện đại và xưa cũ.

Cập nhật đến 4/1, sẽ có 3 tác phẩm Việt Nam chiếu rạp, trong đó có 2 phim tình cảm là “Mai” (Trấn Thành) và “Gặp lại chị bầu” (Nhất Trung); 1 phim về gánh hát cải lương xưa - “Sáng đèn” (Tuấn Cường).

3 phim dự kiến ra mắt ngày 10/2 (Mùng 1 Âm lịch).

Trấn Thành là tác giả của các phim rạp như “Bố già” (2021), “Nhà bà Nữ” (2023) - hai phim doanh thu cao nhất và nhì lịch sử phòng vé Việt. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Với phim “Mai,” Trấn Thành (đạo diễn) sẽ kể câu chuyện đương đại qua góc nhìn của nữ giới, về một cô gái có quá khứ được mô tả là không tốt đẹp và cách cô chọn sống tiếp trong hiện tại.

Trong tác phẩm tình cảm-kịch tính này, nhân vật chính sẽ có mối tình “đũa lệch,” hơn bạn trai 7 tuổi. Cả hai có những trải nghiệm, tính cách và quan niệm sống đối lập và khác biệt. Qua những trở ngại cuộc sống, hai người học cách quan tâm và thấu hiểu cho nhau.

Đạo diễn Nhất Trung và phim mới "Gặp lại chị bầu." Anh cũng là tác giả của phim tình cảm “trăm tỷ” (Cua lại vợ bầu) và phim kinh dị “zombie” “Bến phà xác sống.” (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

“Gặp lại chị bầu” của đạo diễn Nhất Trung xác định bối cảnh hoài niệm bằng bối cảnh và trang phục của nhân vật. Phim xoay quanh một cặp đôi trẻ và tình huống éo le khi nữ chính bất ngờ có thai, nhưng không tiết lộ danh tính người cha.

Cặp nhân vật chính do Anh Tú-Diệu Nhi thủ vai. Hai người là vợ chồng thật ngoài đời và được nhiều bạn trẻ quan tâm, ngưỡng mộ nhờ mối tình đẹp. “Gặp lại chị bầu” sẽ có màu sắc hài kịch, được hứa hẹn cả tính nhân văn, chữa lành, hướng vào người trẻ tuổi.

Đạo diễn Hoàng Tuấn Cường của phim "Sáng đèn." Anh từng đạo diễn các phim Tết trước đây như "Vong nhi," "Nhà không bán" đều ở thể loại kinh dị. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

“Sáng đèn” kể câu chuyện về gánh hát cải lương những năm 1990-2000. Phim xoay quanh câu chuyện về một gánh hát trong giai đoạn thịnh-suy, giữa sự giao thời của cải lương và gánh hát lưu diễn khắp miền Tây.

Phim gây chú ý nhờ dàn diễn viên lớn tuổi trong phim, gồm các Nghệ sỹ Ưu tú Lê Thiện, Hữu Châu, Nghệ sỹ Nhân dân Hồng Vân. Bên cạnh đó là dàn diễn viên trẻ, với vai chính do ca sỹ Bạch Công Khanh thủ vai. Tất cả đều có thời gian gắn bó với sân khấu và thể loại cải lương. "Sáng đèn" có thể là phim thu hút khán giả ở nhiều độ tuổi nhất trong ba phim Tết.

Phim tình cảm dịp Valentine

Ra mắt dịp 14/2 năm nay là phim “Trước giờ yêu” của 3 đạo diễn Tùng Leo, Michael Thái và Huỳnh Anh Duy.

Loạt diễn viên trẻ trong phim. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Phim đi theo mô-típ nhiều tuyến chuyện cùng diễn ra, xoay quanh cùng một chủ đề về tình cảm và cả tình dục. Giống như những phim nước ngoài như “Love actually,” “He’s not that into you”... các nhân vật bước đầu bị cuốn vào những cuộc vui kỳ lạ nhưng hấp dẫn. Càng về sau, mỗi người dần chậm lại để nhìn nhận những giá trị thực.

Đồng sản xuất phim là đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. Một số diễn viên trẻ góp mặt trong phim có Jun Vũ, Tôn Kinh Lâm, Khánh Vân (Mắt Biếc) và cả nam ca sỹ Vinh Râu.

"Lật mặt" ra rạp dịp 30/4-1/5

Đến hẹn lại lên, đạo diễn Lý Hải dự kiến sẽ tiếp tục ra mắt phần 7 phim “Lật mặt” trong kỳ nghỉ 30/4-1/5 năm nay. Đây được coi là “truyền thống” của đạo diễn này.

Một phần trong dàn diễn viên lớn của phim "Lật mặt 7: Một điều ước." (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Phần 7 có tên “Một điều ước,” vừa khai máy khởi quay giữa tháng 12/2023. Chuyện phim xoay quanh chủ đề gia đình với sự tham gia của 3 thế hệ. Nội dung phim chưa được hé lộ. Ê-kíp cho biết sẽ dàn diễn viên lớn trên 50 người.

“Lật mặt” của Lý Hải là series hiếm hoi duy trì hàng năm, có số phần phim lớn nhất và ra mắt gần như thường niên. Mỗi phần phim đều có doanh thu tăng so với phần trước, cho thấy thương hiệu này có một lượng khán giả cố hữu và khá vững chắc./.