Ninh Bình: Khởi tố đối tượng mua bán trái phép 15 cá thể rắn hổ chúa

Cơ quan Cảnh sát Điều tra công bố Quyết định khởi tố bị can đối với Lô Văn Quốc. (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Ngày 15/9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lô Văn Quốc, sinh năm 1992, trú tại bản Pục, xã Nậm Giải, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An về hành vi phạm tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.”

Các quyết định đã được Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, qua công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự đêm 9/9, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Bình phát hiện tại tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình xe ôtô tải mang biển kiểm soát 37C-249.91 đang dừng bên đường, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra phương tiện.

Tổ công tác phát hiện trong xe ôtô có 3 bình thủy tinh ngâm rượu, mỗi bình có 1 cá thể rắn đã chết; trên xe còn phát hiện 12 cá thể rắn còn sống.

Chủ xe tên Lê Bách Tùng, sinh năm 1996, ở thôn Lâm Trường, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Tùng khai vận chuyển thuê số hàng trên cho Lô Văn Quốc.

Làm việc với cơ quan điều tra, Lô Văn Quốc khai nhận thu mua số rắn trên để bán lại cho một người qua mạng xã hội Facebook và địa điểm giao hàng là tỉnh Ninh Bình, trong lúc đợi giao hàng thì bị cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện.

Kết quả trưng cầu giám định của các cơ quan chức năng xác định 15 cá thể rắn nói trên đều là loài rắn hổ chúa có tên khoa học là Ophiophagus hannah, lớp Bò sát (Reptilin) thuộc loài nguy cấp, quý hiếm, cần được ưu tiên bảo vệ, nghiêm cấm các hành vi săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép.

Trước mắt, đối với số cá thể rắn còn sống, Cơ quan điều tra đã bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật tại Vườn quốc gia Cúc Phương tiếp nhận và tái thả về môi trường tự nhiên./.

