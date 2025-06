Nói đùa có bom trong hành lý xách tay, khách bị xử phạt 4 triệu đồng

Cảng vụ Hàng không miền Bắc đã ra quyết định xử phạt hành chính 4 triệu đồng đối với một nam hành khách quốc tịch Việt Nam vì phát ngôn đùa liên quan đến bom sau khi người này vừa trên chuyến bay quốc tế đến Nội Bài.

Theo đó, khoảng 12h25 ngày 22/6, trên chuyến bay MH752 của Malaysia Airlines từ Kuala Lumpur về Hà Nội, ngày sau khi máy bay hạ cánh tại Nội Bài, hành khách N.C.H (sinh năm 1987, quốc tịch Việt Nam) đã phát ngôn trong hành lý xách tay có “bom”.

Cụ thể, khi tiếp viên đứng chào hành khách tại cửa máy bay, có hỏi (bằng tiếng Anh) về hộp đồ màu đen mà anh H mang theo. Người này đã trả lời là “bom”.

Ngay lập tức, tổ bay báo cáo sự việc tới lực lượng chức năng. Khi hành khách xuống tàu bay, Công an cửa khẩu Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài đã tạm giữ người này để làm rõ vụ việc.

Công an cửa khẩu Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài đã chủ trì tiếp nhận vụ việc, phối hợp làm việc với các bên liên quan gồm: Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài, Đồn Công an sân bay Nội Bài, Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, đại diện hãng hàng không Malaysia Airlines và đơn vị phục vụ mặt đất VIAGS.

Hành khách N.C.H đã thừa nhận do nhận thức hạn chế nên phát ngôn bông đùa.

Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài đã kiểm tra trực quan người, hành lý xách tay, hành lý ký gửi đối với hành khách N.C.H. Chiếc hộp xách tay mà hành khách mang theo màu đen, hình chữ nhật, kích thước 40cm x 15cm x15cm chứa một bàn phím máy tính và chuột máy tính, không phát hiện nội dung nghi vấn cũng như các vật thể bị cấm.

Các bên liên quan đã viết bản tường trình, lập biên bản vụ việc lúc 15h cùng ngày. Hành khách, hành lý, đồ vật kèm theo được bàn giao cho Cảng vụ hàng không miền Bắc. Đến ngày 23/6, căn cứ các quy định của pháp luật, Cảng vụ hàng không miền Bắc đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt 4 triệu đồng.

Đại diện Sở chỉ huy khẩn nguy Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài cho biết đây là trường hợp khách tung tin, nói đùa sau khi máy bay hạ cánh nên việc kiểm tra, xác minh và phối hợp xử lý được triển khai nhanh gọn hơn. Nếu là hành khách đi chuyến bay, toàn bộ quy trình sẽ phức tạp hơn rất nhiều, có thể phải tạm dừng chuyến bay để kiểm tra soi chiếu an ninh đối với toàn bộ người và hành lý, ảnh hưởng đến chuyến bay cũng như dây chuyền hoạt động của nhà ga./.

Lo ngại thả diều, thiết bị bay không người lái ảnh hưởng đến an toàn bay Cùng với việc tuyên truyền phổ biến các quy định về an toàn, an ninh hàng không, lực lượng chức năng sẽ xử lý những trường hợp uy hiếp an toàn bay theo quy định của pháp luật.