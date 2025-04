Rà soát các nguy cơ gây mất an ninh, an toàn mạng hàng không dịp 30/4

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị trong ngành hàng không về tăng cường chủ động kiểm tra, rà soát các nguy cơ gây mất an ninh, an toàn thông tin, ảnh hưởng hoạt động hàng không dân dụng dịp lễ 30/4-1/5/2025.

Đánh giá của lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, trong thời gian gần đây, tình hình an ninh, an toàn thông tin trên không gian mạng có những diễn biến khó lường, hoạt động tấn công trên không gian mạng ở Việt Nam ngày càng phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Theo đó, để bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin chuyên ngành hàng không trong dịp Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá toàn bộ hệ thống thông tin chuyên ngành hàng không và cơ sở dữ liệu quan trọng liên quan đến hoạt động hàng không dân dụng

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị cần kiểm tra, theo dõi, kịp thời phát hiện, khắc phục các lỗ hổng bảo mật, loại bỏ mã độc và thiết bị phần cứng độc hại; áp dụng các biện pháp kỹ thuật và quản lý chặt chẽ nhằm phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn hành vi gây mất an toàn, an ninh mạng.

Ngoài ra, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Công an các tỉnh, thành phố có cảng hàng không sân bay trong công tác nắm tình hình liên quan đến mất an ninh mạng; hoàn thiện các phương án bảo vệ hệ thống thông tin chuyên ngành hàng không; chủ động phối hợp xử lý các tình huống tấn công mạng, bảo đảm không để xảy ra bị động, bất ngờ, đặc biệt là với các chuyến bay và hoạt động khai thác tại các cảng hàng không; bố trí cán bộ chuyên trách trực an ninh mạng 24/7 trong suốt thời gian nghỉ lễ 30/4-1/5./.

Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 Bộ Khoa học và Công nghệ đã có công văn số 792/BKHCN-CVT ngày 18/4/2025 đề nghị các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5/2025.