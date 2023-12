Ông Trần Thanh Mẫn gặp mặt các gương điển hình tiêu biểu thành phố Cần Thơ

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Sáng 15/12, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt Đoàn Đại biểu Gương điển hình Tiêu biểu thành phố Cần Thơ nhân Kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (2004- 2024).

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu nêu rõ ngày 26/11/2003, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 22/2003/QH11 về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh. Theo đó, thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương chính thức được thành lập vào ngày 1/1/2004.

Qua 20 năm xây dựng và phát triển, tăng trưởng kinh tế của thành phố duy trì tốc độ tăng mức khá, tổng sản phẩm trên địa bàn giai đoạn 2004-2010 tăng bình quân 15,18%/năm; giai đoạn 2011-2023, ước tăng bình quân 5,64%/năm. Quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng.

Ước giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn (giá hiện hành) đạt 119.271 tỷ đồng, gấp 10,2 lần so năm 2004 và gấp 3,8 lần so năm 2010. Tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP/người) ước năm 2023 đạt 94,12 triệu đồng, gấp 9,1 lần so năm 2004. Các chính sách an sinh xã hội, tôn giáo, dân tộc được tăng cường, chăm lo tốt các gia đình chính sách, hộ nghèo...

Theo Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu thời gian tới, thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, quyết tâm tạo bứt phá với các cơ chế, chính sách đặc thù; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng nhân dân phát huy thế mạnh, khắc phục hạn chế, đẩy mạnh việc phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, tạo dấu ấn riêng của thành phố vùng sông nước. Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua thiết thực gắn với với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;" ra sức thi đua, học tập, sáng tạo, đóng góp sức lực trí tuệ vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tặng các đại biểu. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Trò chuyện thân tình với các đại biểu, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết thời gian qua, Đảng, Nhà nước, Quốc hội luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với Cần Thơ, ban hành nhiều văn bản để phát triển thành phố.

Cụ thể, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết số 59-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 13-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quốc hội khóa XV ban hành Nghị quyết số 45/2022/QH15 thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối phát triển thành phố. Mới đây, ngày 2/12/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1519/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bày tỏ vui mừng về sự phát triển, đi lên của thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chỉ rõ sự phát triển vượt bậc và tự hào của Cần Thơ thời gian qua có sự đóng góp rất quan trọng của các thế hệ lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, cùng sự nỗ lực, cố gắng của các tầng lớp nhân dân; trong đó có các gương điển hình tiêu biểu.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Cần Thơ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị; Nghị quyết 45 của Quốc hội; đồng thời, triển khai nghiên cứu, xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ XV (2026-2030).

Thành phố khẩn trương xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, dự án trong Quy hoạch thành phố đã được phê duyệt; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ tạo và điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp khi đầu tư trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý thành phố thúc đẩy đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, gia đình chính sách, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn; chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết đầm ấm./.

