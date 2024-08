Ông Trump bị khiếu nại vì dùng nhạc của ABBA trong các cuộc vận động tranh cử

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc vận động tranh cử ở thành phố Butler, bang Pennsylvania. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Universal Music - hãng thu âm của ban nhạc Thụy Điển ABBA, ngày 29/8 đã ra thông báo yêu cầu ông Donald Trump, ứng cử viên của đảng Cộng hòa tranh cử vào Nhà Trắng, ngừng sử dụng âm nhạc và video của nhóm nhạc này trong các cuộc vận động tranh cử.

Chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump và người liên danh JD Vance tại bang Minnesota hôm 27/7 có sử dụng nhiều bản hit của ABBA như "The Winner Takes It All," "Money, Money, Money" và "Dancing Queen."

Thông báo của Universal Music nêu rõ công ty và các thành viên ABBA yêu cầu đội ngũ tranh cử của ông Trump ngừng sử dụng và gỡ bỏ ngay lập tức các nhạc phẩm của ABBA.

Universal Music khẳng định không cấp quyền sử dụng các sản phẩm âm nhạc này cho đội ngũ vận động tranh cử của ông Trump.

Hiện đội ngũ vận động tranh cử của ông Trump chưa có phản hồi trước thông tin trên.

Một số nghệ sỹ hoặc đại diện của họ trước đó đã phản đối việc các sản phẩm âm nhạc của họ được phát trong các sự kiện của ông Trump trong nhiều năm qua, trong đó có ca sỹ kiêm nghệ sỹ guitar quá cố người Mỹ Tom Petty, ca sỹ kiêm nhạc sỹ người Anh Adele và ban nhạc rock R.E.M.

Tháng 4/2024, ca sỹ người Ireland Sinéad O'Connor cũng yêu cầu chiến dịch tranh cử của Trump ngừng sử dụng âm nhạc của cô.

Ca sỹ người Canada Celine Dion và hãng thu âm của bà hồi đầu tháng này đã đưa ra khiếu nại tương tự, gọi việc sử dụng sản phẩm âm nhạc của bà là trái phép./.

Công tố viên đặc biệt công bố cáo buộc mới với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump Người phát ngôn Bộ Tư pháp (DOJ) cho biết đại bồi thẩm đoàn ở thủ đô Washington D.C đã đưa ra bản cáo trạng mới, truy tố bị cáo Trump đúng những tội hình sự như trong bản cáo trạng ban đầu.