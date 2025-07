OpenInfra & Cloud Native Day Vietnam 2025: Kết nối cộng đồng Hạ tầng mở và Cloud

Sáng 26/7 tại Hà Nội đã diễn ra sự kiện OpenInfra & Cloud Native Day Vietnam 2025 với chủ đề “Kỷ nguyên đột phá số của Việt Nam” (The New Era of Vietnam’s Digital Leap).

Sự kiện được Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) phối hợp cùng Vietnam Open Infrastructure Community (VietOpenInfra), Câu lạc bộ Điện toán đám mây và Trung tâm Dữ liệu Việt Nam (VNCDC) tổ chức, với sự ủng hộ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Với hơn 1.000 khách mời bao gồm chuyên gia, kỹ sư, nhà phát triển và doanh nghiệp đã tham dự, sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò là nền tảng giao lưu công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, nơi kết nối cộng đồng đam mê công nghệ, thúc đẩy việc phát triển các sản phẩm hạ tầng số và phần mềm mã nguồn mở.

Phát biểu khai mạc, ông Vũ Thế Bình - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Internet Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của hạ tầng mở và mã nguồn mở trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Trong bối cảnh công nghệ toàn cầu đang có những thay đổi nhanh chóng, ông Vũ Thế Bình cho biết hạ tầng mở tiếp tục phát triển để làm nền tảng cho đổi mới sáng tạo khi hơn 90% doanh nghiệp đang sử dụng nền tảng hay phần mềm mở dưới nhiều hình thức.

Theo khảo sát của Red Hat (2024), 82% nhà lãnh đạo công nghệ xem nền tảng, phần mềm mở là chìa khóa để thúc đẩy chuyển đổi số và tăng tốc đổi mới; Các nền tảng như Kubernetes, OpenStack, Linux, Ceph, OpenTelemetry ngày càng đóng vai trò quan trọng trong vận hành hệ thống AI, IoT, 5G/6G cũng như Cloud Native.

"10 năm trước, "cloud" (đám mây) có thể bị nhầm là đám mây trên trời, còn "open source" nghe như một "bí kíp võ công." Nhưng hôm nay, chúng ta đang ở đây, kết nối với cộng đồng Open Infrastructure toàn cầu tại hơn 180 quốc gia, cùng nhau biến những dòng code thành động lực cho sự đổi mới. Vậy nên, lãnh đạo VIA mong muốn đại biểu "thả hồn" vào các phiên thảo luận, kết nối với những bộ óc sáng tạo và ai biết được - có thể bạn sẽ tìm thấy ý tưởng "triệu đô" ngay tại chương trình," ông Vũ Thế Bình cho biết.

Chương trình quy tụ hơn 20 bài trình bày chuyên sâu, tập trung vào các chủ đề công nghệ chiến lược: AI và Generative AI: chatbot, sinh mã, AI tạo nội dung hình ảnh, âm thanh; Cloud Native và hạ tầng mở: OpenStack, Kubernetes, CI/CD, Container; Dữ liệu lớn và học máy (big Data/machine Learning): phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn; IoT & Edge Computing: thiết bị kết nối và điện toán biên; NFV và SDN: hạ tầng mạng mềm dẻo, dễ mở rộng; Chuỗi khối (blockchain) 5G/6G: nền tảng cho thế hệ công nghệ tiếp theo.

Sự kiện không chỉ là nơi chia sẻ tri thức và kỹ thuật mà còn là cầu nối phát triển cộng đồng công nghệ mã nguồn mở tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy tư duy mở, hạ tầng số độc lập và định hình tương lai công nghệ quốc gia.

Nhiều tập đoàn, công ty công nghệ hàng đầu đã tham gia và đồng hành cùng chương trình như: VNPT - với hệ sinh thái điện toán đám mây toàn diện VNPT Cloud; Rackspace - dịch vụ điện toán đám mây quản lý, bảo mật cao; Akamai Technologies - CDN và bảo mật; Bizfly VCCorp - giải pháp chuyển đổi số và hạ tầng IT cho doanh nghiệp Việt; Viettel Software - đơn vị giải pháp phần mềm của Tập đoàn Viettel cùng các đơn vị triển lãm như Netnam, Green Node, VMG, Interspace, OMZ, AccessTrade,.../.

