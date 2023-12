Phát hiện 25 người dương tính với ma túy trong một vũ trường ở Bắc Ninh

Lực lượng chức năng Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra vũ trường New Phonix và phát hiện 25 trường hợp dương tính với ma túy cùng 52 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc và 24 bình khí N2O.

Vũ trường New Phonix tại thời điểm bị kiểm tra. (Nguồn: Công an Nhân dân)

Ngày 19/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an thành phố Bắc Ninh tiến hành kiểm tra vũ trường New Phonix tại đường Phúc Sơn, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, test nhanh phát hiện 25 trường hợp dương tính với ma túy.

Theo đó, rạng sáng 17/12, lực lượng chức năng Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra vũ trường New Phonix, bắt quả tang Lê Duy Tiến, 23 tuổi, ở tỉnh Thanh Hóa và nhân viên vũ trường là Vi Văn Hảo, 23 tuổi, ở tỉnh Bắc Giang đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại thời điểm kiểm tra, vũ trường có khoảng 120 khách. Qua test nhanh, 25 trường hợp dương tính với ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ gần 1,1g ma túy tổng hợp; đồng thời phối hợp Cục Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra, phát hiện 52 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc và 24 bình khí N2O.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Duy Tiến và Vi Văn Hảo về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

