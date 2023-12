Quảng Bình: Khởi tố 3 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển gần 2kg ma túy

Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an tỉnh Quảng Bình quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, về tội mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Gần 2kg ma túy và một số tang vật liên quan đến vụ án. (Nguồn: Công an tỉnh Quảng Bình)

Ngày 16/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can Hoàng Mạnh Hải, sinh năm 2004 và Hoàng Văn Tiến, sinh năm 2001, cùng trú tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, cùng Nguyễn Văn Thủy, sinh năm 1992, trú tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch về tội mua bán, tàng trữ và vận chuyển trái phép hơn 1,8kg ma túy.

Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Công an tỉnh Quảng Bình, trước đó, ngày 6/12 vừa qua, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy thuộc Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công an huyện Bố Trạch đã bắt quả tang Hoàng Mạnh Hải mang balo chứa 5 túi nilon với gần 2kg ma túy.

Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã xác định thêm được các đối tượng liên quan là Nguyễn Văn Thủy và Hoàng Văn Tiến và thi hành lệnh khám xét khẩn cấp, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng này.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam các đối tượng Hải, Tiến, Thủy về tội mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy./.



