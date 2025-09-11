Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Hải phòng cần phát triển gắn với các trụ cột chính

Chiều 11/9, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã làm việc với thành phố Hải Phòng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Tại buổi làm việc, thành phố đã báo cáo với Phó Thủ tướng về kết quả phát triển kinh tế-xã hội 8 tháng năm 2025 đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 8 tháng là 133.239 tỷ đồng, đạt 89,7% dự toán Trung ương giao, đạt 89,1% dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố giao, tăng 29,5% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 55.688 tỷ đồng, thu nội địa đạt 74.948 tỷ đồng.

Thành phố thu hút đầu tư nước ngoài đạt 1.923 triệu USD, cấp mới 125 dự án, có 108 dự án điều chỉnh tăng vốn, 19 dự án góp vốn.

Thành phố thu hút đầu tư trong nước đạt trên 324.502 tỷ đồng, trong đó chấp thuận chủ trương đầu tư mới 59 dự án với tổng vốn trên 256.902 tỷ đồng, điều chỉnh 121 lượt dự án tăng vốn trên 67.600 tỷ đồng.

Về phát triển doanh nghiệp, 8 tháng có 5.145 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, 1.485 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Hải Phòng đã tập trung tháo gỡ khó khăn, giải quyết kịp thời các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án, công trình phát triển kinh tế xã hội.

Đặc biệt, thành phố đã chỉ đạo thành lập các tổ công tác để đôn đốc, triển khai một số nhiệm vụ cấp thiết như giải phóng mặt bằng, giải ngân đầu tư công, lập và điều chỉnh quy hoạch.

Tính đến 31/8/2025, thành phố giải ngân đạt 21.773 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân kế hoạch vốn năm trước được phép kéo dài là 24,507 tỷ đồng, giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 là 21.749 tỷ đồng, đạt 60,6% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Tại buổi làm việc, Hải Phòng đã kiến nghị với Phó Thủ tướng và đoàn công tác về một số khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, quản lý cụm công nghiệp, kinh doanh xăng dầu, xây dựng hạ tầng và nhà ở xã hội, giải ngân vốn đầu tư và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia...

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cho biết thời gian qua, thành phố đã đạt được những kết quả rất quan trọng; bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động đi vào ổn định; nội bộ đoàn kết; các chỉ tiêu về tăng trưởng GRDP, thu ngân sách đều đạt kết quả đáng ghi nhận; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng báo cáo cụ thể về các dự án trọng điểm, các động lực mới đang được thành phố quyết liệt triển khai, nhằm tạo động lực phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tới.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ghi nhận những kết quả mà Hải Phòng đã đạt được thời gian qua.

Phó Thủ tướng và đoàn công tác đã tiếp thu những kiến nghị của thành phố và yêu cầu các bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, giải quyết dứt điểm các kiến nghị để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Hải Phòng; đồng thời cho ý kiến đối với các đề xuất, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh thành phố Hải Phòng là cửa ngõ ra Biển Đông, giao thông thuận lợi, tiềm năng phát triển công nghiệp, thương mại… Thành phố cần tham khảo kinh nghiệm quốc tế, vận dụng phù hợp với thực tiễn, đặc thù địa phương trong việc quy hoạch Hải Phòng, xây dựng Khu kinh tế tự do, lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược, có công nghệ cao gắn với chuyển giao khoa học, công nghệ, bảo đảm sự phát triển nhanh, mạnh, bền vững. Trong đó, thành phố cần phát triển gắn với các trụ cột chính như công nghiệp cảng biển, logistics, đường thủy nội địa; đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển; phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc mong muốn và tin tưởng Hải Phòng tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, không ngừng đổi mới sáng tạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tiếp tục triển khai các dự án hạ tầng chiến lược, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quản lý, điều hành bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân./.

Chính quyền địa phương 2 cấp: Hải Phòng tăng nhân lực cho cấp xã Thành phố Hải Phòng chủ trương điều động, biệt phái có thời hạn để luân chuyển, tăng cường cán bộ có chuyên môn giữa các đơn vị hành chính cấp xã, giữa cấp thành phố và cấp xã.