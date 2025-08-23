Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo tháo gỡ các dự án tồn đọng tại Khánh Hòa

Chiều 23/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo 751 (Ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng, được thành lập theo Quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 11/4/2025) cùng đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng, kéo dài.

Tỉnh Khánh Hòa đã báo cáo về tình hình các dự án gặp khó khăn, vướng mắc, tồn động kéo dài, lãnh đạo, đại diện các Bộ, ngành trung ương nêu ý kiến đánh giá, đề xuất các biện pháp giải quyết, tháo gỡ.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng là chủ trương lớn của Bộ Chính trị. Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 170/2024/QH15 (về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa).

Chính phủ có nhiều chỉ đạo quyết liệt với giải pháp đồng bộ. Thời gian qua nhiều dự án vướng mắc đã được xem xét xử lý, giải quyết, qua đó đã đưa nguồn lực đầu tư đáng kể vào thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế, rút ra nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý trên lĩnh vực này.

Tuy nhiên, theo thống kê cả nước vẫn còn khoảng 3.000 dự án có khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ. Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo 751 với sự tham gia của lãnh đạo nhiều bộ, ngành để xử lý, tham mưu, đề xuất giải pháp đối với các dự án tồn đọng tại nhiều địa phương.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao tỉnh Khánh Hòa đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị trong xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, đạt được kết quả bước đầu tích cực, tạo nền tảng để tiếp tục triển khai nhiệm vụ quan trọng này.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị tỉnh Khánh Hòa phải coi việc tháo gỡ khó khăn tại các dự án tồn đọng, kéo dài là nhiệm vụ trọng tâm. Ngoài những dự án đã được xác định có vướng mắc, tỉnh cần tiếp tục rà soát, làm rõ toàn bộ số dự án còn khó khăn để tập trung xử lý, qua đó giải phóng nguồn lực đầu tư tương đối lớn để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Ông Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa báo cáo tình hình khó khăn của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)

Trong xử lý, khi tháo gỡ, địa phương phải phân loại rõ từng nhóm dự án, từ đó đề xuất phương án cụ thể, phù hợp và khả thi.

Các kiến nghị có lợi cho doanh nghiệp, nếu pháp luật cho phép cần mạnh dạn đề xuất và áp dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của kinh tế tư nhân.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Khánh Hòa, hiện nay ở tỉnh có trên 240 dự án gặp khó khăn, vướng mắc và tồn đọng kéo dài. Trong đó số dự án đề xuất ban hành cơ chế, chính sách tháo gỡ thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội là 154 dự án, bao gồm 149 dự án của tỉnh Khánh Hòa cũ và 5 dự án của tỉnh Ninh Thuận cũ.

Số dự án địa phương đang chủ động xử lý theo thẩm quyền là 92 dự án, bao gồm 41 dự án của tỉnh Khánh Hòa cũ và 51 dự án của tỉnh Ninh Thuận cũ.

Tồn đọng, vướng mắc của các dự án này phần lớn là không thực hiện đấu giá, đấu thầu, xác định nghĩa vụ tài chính chưa đầy đủ; vướng mắc về quy hoạch, liên quan đến quỹ đất thanh toán, đến “đất ở không hình thành đơn vị ở.”

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)

Một số dự án đã hoàn thành, chưa đi vào hoạt động do cơ quan điều tra đang thụ lý; nhiều dự án được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản không đúng quy định của pháp luật về đất đai…

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề xuất phương án xử lý đối với 58 dự án không thông qua đấu giá, đấu thầu nhưng đã có kết luận thanh tra hoặc đang trong quá trình thanh tra, kiến nghị Ban chỉ đạo 751 cho phép tiếp tục thực hiện và áp dụng Điều 5, Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội (Cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa).

Đối với các dự án không phù hợp quy hoạch hoặc phù hợp một phần, Khánh Hòa sẽ yêu cầu nhà đầu tư điều chỉnh mục tiêu dự án.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, theo thông tin tổng hợp trên Hệ thống 751 đến hết ngày 19/8/2025, tỉnh Khánh Hòa sau sáp nhập có 201 dự án gặp khó khăn, vướng mắc với tổng quy mô sử dụng đất trên 12.800ha, tổng mức đầu tư hơn 156.000 tỷ đồng.

Ngoài việc đề nghị tỉnh Khánh Hòa tiếp tục cập nhật và đề xuất đầy đủ các dự án khó khăn trên Hệ thống 751, Bộ Tài chính đã đề xuất phương hướng triển khai tháo gỡ chung cho số án dự án khó khăn, vướng mắc, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa thực hiện quyết liệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 138/CĐ-TTg ngày 20/5/2025, chủ động giải quyết các vướng mắc theo thẩm quyền; thành lập các tổ công tác để xử lý dứt điểm các tồn tại đã có đủ cơ sở pháp lý để giải quyết, không né tránh trách nhiệm và không để phát sinh sai phạm mới.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình (ngoài cùng, bên phải) đến kiểm tra dự án Khu dân cư cồn Tân Lập, phường Nha Trang. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Bên cạnh đó, tỉnh cần tập trung phân loại thẩm quyền xử lý, làm rõ các vướng mắc về pháp lý và đề xuất cơ chế, giải pháp tháo gỡ cụ thể cho từng dự án…

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực địa tại hai dự án vướng mắc, tồn đọng kéo dài gồm Khu dân cư cồn Tân Lập (phường Nha Trang) và Khu đô thị mới Mỹ Gia (phường Nam Nha Trang)./.

