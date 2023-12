Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Hậu Giang cần linh hoạt, đồng bộ quy hoạch

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và lãnh đạo tỉnh Hậu Giang xem sa bàn Quy hoạch tỉnh. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Ngày 12/12, tỉnh Hậu Giang tổ chức công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại lẽ công bố, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu tỉnh Hậu Giang cần thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, đồng bộ cũng như đẩy mạnh tuyên truyền quy hoạch tỉnh.

Tỉnh cần xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện hiệu quả quy hoạch đã được công bố. Cùng với phát triển kinh tế, Hậu Giang cần phát huy thế mạnh, tiềm năng để yếu tố văn hóa làm động lực phát triển.

Phó Thủ tướng tin tưởng Hậu Giang sẽ có bước đột phá trong thời gian tới. Vì chưa bao giờ Hậu Giang có cơ hội phát triển như hiện nay với cơ sở hạ tầng có 2 tuyến cao tốc qua địa bàn và có đội ngũ cán bộ tiếp nối, đột phá truyền thống của tỉnh.

Năm đột phá chiến lược của Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Hậu Giang sẽ thực hiện 5 đột phát chiến lược gồm: Một trung tâm, Hai tuyến hành lang kinh tế động lực, Ba trung tâm đô thị, Bốn trụ cột kinh tế, Năm nhiệm vụ trọng tâm.

Về quy hoạch, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, cho biết mục tiêu đến năm 2030 đưa Hậu Giang trở thành tỉnh công nghiệp đạt mức khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; có hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ; có các vùng động lực về kinh tế, công nghiệp, đô thị hiện đại; các giá trị văn hóa, lịch sử được bảo tồn và phát huy; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; người dân có cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc.

Tầm nhìn đến năm 2050, Hậu Giang là tỉnh có trình độ phát triển khá của cả nước, trung tâm sản xuất công nghiệp và logistics của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; các lĩnh vực văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, môi trường sống trong lành, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, người dân có cuộc sống phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Cũng theo ông Đồng Văn Thanh, thực hiện quy hoạch, tỉnh đề ra nhiệm vụ trọng tâm, đột phá là phát triển huyện Châu Thành trở thành trung tâm công nghiệp và đô thị của tỉnh; phát triển 2 hành lang kinh tế động lực là cao tốc Cần Thơ-Cà Mau kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh và cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng kết nối với các tỉnh Nam Sông Hậu. Hình thành hành lang kinh tế trọng điểm của tỉnh.

Tỉnh phát triển nâng tầm các trung tâm đô thị của tỉnh, gồm thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy và thị xã Long Mỹ; trong đó, thành phố Vị Thanh là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Phát triển 4 trụ cột kinh tế là công nghiệp hiện đại, nông nghiệp sinh thái, đô thị thông minh và du lịch chất lượng.

Cuối cùng là hoàn thiện thể chế, chính sách; phát triển nguồn nhân lực chất lượng phục vụ các lĩnh vực; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; hoàn thiện hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và công nghiệp; phát triển văn hóa-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân./.