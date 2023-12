Quảng Bình: 18 người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu bị xử lý kỷ luật

Trường mầm non Đức Ninh Đông nơi có hiệu trưởng bị kỷ luật buộc thôi việc do sử dụng văn bằng không hợp pháp để được tuyển dụng vào viên chức. (Nguồn: Báo Quảng Bình)

Ngày 7/12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết năm 2023, qua công tác thanh, kiểm tra phát hiện và xử lý kỷ luật 18 trường hợp là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu ở tỉnh chưa thực sự nêu cao vai trò trách nhiệm, để xảy ra một số khuyết điểm, tồn tại.

Trong số đó, 2 trường hợp bị buộc thôi việc, 5 trường hợp bị cảnh cáo, 11 trường hợp bị khiển trách.

Sửa đổi, bổ sung nguyên tắc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức Trường hợp đã có quyết định kỷ luật về Đảng thì hiệu lực của quyết định xử lý kỷ luật hành chính tính từ ngày quyết định kỷ luật về Đảng có hiệu lực.

Cụ thể, 2 trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc là Hiệu trưởng Trường Mầm non Đức Ninh Đông (thành phố Đồng Hới) Nguyễn Thị Ngân và Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thuận Đức (thành phố Đồng Hới) Đặng Thị Lan Hảo, do sử dụng văn bằng không hợp pháp để được tuyển dụng vào viên chức.

Năm trường hợp bị xử lý kỷ luật cảnh cáo có Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngư Thủy Bắc (huyện Lệ Thủy) Phan Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Bảo Ninh (thành phố Đồng Hới) Nguyễn Ngọc Hiếu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thạch (huyện Quảng Trạch) Nguyễn Hoài Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thạch (huyện Quảng Trạch) Dương Thị Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non số 1 Trung Hóa, (huyện Minh Hóa) Trương Thị Đào, ...

Đáng chú ý, trong 18 trường hợp bị xử lý ở trên có Bí thư Đảng ủy xã Bảo Ninh (thành phố Đồng Hới) Nguyễn Ngọc Hiếu. Trong thời gian giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Ninh nhiệm kỳ (2011-2016) và (2016-2021), ông đã thiếu trách nhiệm trong quản lý cán bộ, công chức cấp dưới, buông lỏng quản lý để xảy ra nhiều sai phạm trong chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; không kịp thời phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm theo quy định.

Ông Hiếu còn có nhiều sai phạm khác như thiếu kiểm tra, đôn đốc công chức địa chính- xây dựng trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai, dẫn đến thực hiện không đúng trình tự, thủ tục và hồ sơ quá hạn.

Cùng với trường hợp Bí thư Đảng ủy xã Bảo Ninh còn có hai trường hợp khác là Phó hiệu trưởng Trường Mầm non số 1 Trung Hóa (huyện Minh Hóa) Trương Thị Đào và Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngư Thủy Bắc (huyện Lệ Thủy) Phan Anh Tuấn.

Bà Đào bị kỷ luật cảnh cáo vì tham gia mạng xã hội, sử dụng những lời lẽ thô tục, thiếu chuẩn mực khi đăng tải nội dung mang tính chất đồi trụy lên nhóm mạng xã hội khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Còn ông Phan Anh Tuấn thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao còn hạn chế, tinh thần phê và tự phê bình chưa cao, thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống dẫn đến vi phạm pháp luật đã bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính 6,5 triệu đồng về hành vi cố ý gây thương tích cho một thầy giáo khác, được dư luận quan tâm, đồng tình khi bị xử lý kỷ luật./.