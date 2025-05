Quảng Bình: Phát hiện số lượng lớn dược phẩm không rõ nguồn gốc

Ngày 28/5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì phối hợp với Sở Y tế Quảng Bình, Công an xã Quảng Tùng và Công an xã Quảng Phú (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) kiểm tra, phát hiện hàng nghìn dược phẩm không rõ nguồn gốc.

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp đối với các loại tội phạm buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu công nghiệp, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện Phạm Thị Mỹ Linh (sinh năm 1994, trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) có 2 cơ sở kinh doanh thuốc, thực phẩm chức năng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện tại 2 cơ sở kinh doanh này có hơn 5.000 sản phẩm với gần 100 loại dược phẩm không có nguồn gốc xuất xứ.

Số thuốc và thực phẩm chức năng này được bày bán trong điều kiện cơ sở vật chất không đảm bảo quy định của lĩnh vực y tế. Một số sản phẩm hết hạn sử dụng.

Quá trình làm việc với lực lượng chức năng, chủ cơ sở là Phạm Thị Mỹ Linh khai nhận các loại hàng hóa này không có giấy phép.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Bình, Công an tỉnh Quảng Bình tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục làm rõ và lập hồ sơ xử lý./.

