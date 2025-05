Quyết liệt xử lý hành vi sản xuất, kinh doanh sữa-thuốc-thực phẩm chức năng giả

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan đến sản xuất, buôn bán thuốc giả, sữa giả và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả.

Cụ thể, Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về dược đối với các cơ sở kinh doanh thuốc, sữa, thực phẩm (bao gồm thực phẩm bảo vệ sức khỏe) trên địa bàn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Hai sở phối hợp với Công an Thành phố trong việc điều tra, xử lý các vụ việc sản xuất, buôn bán thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, sữa giả và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả.

Ủy ban Nhân dân Thành phố giao Sở Công Thương đẩy mạnh kiểm tra, giám sát hoạt động lưu thông, phân phối tại các kênh bán lẻ, đại lý, sàn thương mại điện tử… kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả.

Đồng thời phối hợp với các sở, ngành và cơ quan liên quan tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 Thành phố, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong việc đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, kém chất lượng, đặc biệt là thuốc giả, sữa giả và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả.

Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường hoạt động kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quảng cáo, nhất là quảng cáo hàng hóa là thuốc chữa bệnh, sữa và thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Sở phối hợp với Công an Thành phố, Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm và các cơ quan liên quan trong việc rà soát, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm sai phạm trong hoạt động quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng liên quan đến những vụ việc sản xuất, buôn bán thuốc giả, sữa giả và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả.

Công an Thành phố đẩy nhanh tiến độ điều tra nếu phát hiện các vụ việc, vụ án sản xuất, buôn bán thuốc giả, sữa giả và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả; phối hợp các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý theo quy định của pháp luật.

Đơn vị tiếp tục nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, không để lọt các trường hợp vi phạm và xử lý hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc sản xuất, buôn bán thuốc giả, sữa giả và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả.

Liên quan đến công văn của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) khuyến cáo người dân không nên sử dụng 2 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nghi là giả gồm sản phẩm ĂN NGON BABY SHARK và sản phẩm Medi Kid Calcium K2 do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Herbitech (địa chỉ: Khối 8, xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) sản xuất; ngày 9/5, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở kinh doanh dược; Phòng Y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức rà soát việc kinh doanh, sử dụng 2 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nghi là giả nêu trên và khuyến cáo người dân không nên sử dụng 2 sản phẩm này cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cơ quan Công an./.

