Quảng Ninh: Đề nghị truy tố 34 bị can vụ xuất khống hóa đơn 5,5 triệu lít dầu

Ngày 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa kết thúc điều tra giai đoạn 1 của vụ án “Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Công ty Dầu khí Quảng Ninh cùng các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh, đề nghị truy tố 34 bị can về hai tội danh trên.

Kết thúc giai đoạn 1 đấu tranh chuyên án, từ tháng 4/2023 đến tháng 7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can gồm: Bùi Thị Phương, Phó Ggiám đốc; Đỗ Thị Thọ, Trưởng phòng kinh doanh; Trương Thị Thúy Hằng, Kế toán trưởng; Nguyễn Bá Vịnh, nguyên nhân viên Công ty dầu khí Quảng Ninh và Hà Quốc Khánh, nhân viên Công ty Cổ phần Xăng dầu dầu khí Cái Lân, về hành vi bán trái phép lượng lớn hóa đơn giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh, thu lời bất chính trung bình 8% trị giá tiền hàng ghi trên hóa đơn. Tổng số tiền thu hồi của các đối tượng thu lời bất chính giai đoạn 1 là 26,2 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Quảng Ninh) tiếp tục khởi tố 9 bị can về tội “Mua trái phép hóa đơn,” khởi tố 20 bị can về tội “Trốn thuế” liên quan đến nhóm doanh nghiệp là thương nhân phân phối, đại lý bán lẻ xăng dầu trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh; doanh nghiệp có hoạt động bốc xúc, vận chuyển đất đá cho các đơn vị ngành than; đơn vị thi công, xây dựng các dự án, công trình dân dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; đơn vị kinh doanh vận tải hàng hải; doanh nghiệp mua trái phép hóa đơn để huy động tiền mặt thông qua hoạt động giải ngân vốn vay của ngân hàng.

Các đối tượng trên đã thông qua việc ký kết, thực hiện hợp đồng bán dầu cho các đại lý bán lẻ, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, lợi dụng việc các đơn vị này mua dầu nhưng không lấy hóa đơn để xuất bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng điện tử với lượng dầu tương ứng cho các đơn vị khác để hưởng lợi bất chính và lợi dụng việc ký kết, thực hiện hợp đồng mua bán xăng dầu với các đơn vị kinh doanh xăng dầu ở tỉnh ngoài để gửi xăng dầu tại các kho xăng dầu tại địa bàn ngoài tỉnh như Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, sau đó bán xăng dầu mà không xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho các đơn vị ở tỉnh ngoài, dùng lượng hóa đơn tương ứng để bán trái phép cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Với phương thức, thủ đoạn như trên, trong năm 2020 và 2021, Công ty Dầu khí Quảng Ninh đã ghi hóa đơn bán hàng xuất khống trên 5,5 triệu lít dầu DO 0,05S-II cho khoảng 35 doanh nghiệp, số tiền hàng hóa ghi trên hóa đơn là trên 100 tỷ đồng.

Tiếp tục mở rộng đấu tranh giai đoạn 2, ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Thoan (sinh năm 1969, trú tại tổ 15, khu 2B, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dầu khí Hoàng Dương; ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Trường Thương (sinh năm 1992, trú tại tổ 6, khu 7, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long), Trưởng phòng kinh doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dầu khí Hoàng Dương về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại khoản 2, Điều 203, Bộ luật Hình sự năm 2015 và thu hồi triệt để số tiền trên 1 tỷ đồng do các đối tượng thu lời bất chính.

Công ty Dầu khí Quảng Ninh là một trong những đơn vị tư nhân bán buôn, bán lẻ xăng dầu với doanh thu lớn nhất trên địa bàn tỉnh, có nhiều đại lý kinh doanh xăng dầu trên bộ và trên biển.

Đường dây mua bán trái phép hóa đơn với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, các đối tượng tạo vỏ bọc ngụy trang bằng quy trình khép kín tại Công ty Dầu khí Quảng Ninh và những đơn vị có liên quan.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ./.

