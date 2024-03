Quảng Ninh: Giao thương ở Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái sôi động, bảo đảm trật tự

Khách du lịch xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, đã hoạt động trở lại hoàn toàn bình thường như trước khi dịch COVID-19 xảy ra.

Đặc biệt, ngay sau Chương trình gặp gỡ đầu Xuân giữa Tỉnh ủy các tỉnh Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Cao Bằng (Việt Nam) với Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) về xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược và sau khi Biên bản ghi nhớ giữa Thành ủy Móng Cái (Việt Nam) với Thành ủy Đông Hưng (Trung Quốc) về thiết lập cơ chế hợp tác toàn diện được ký kết hồi cuối tháng Hai vừa qua, hoạt động giao thương ở Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái sôi động, sầm uất.

Tuy nhiên, lượng khách du lịch tăng nhanh trong những ngày cuối tuần hồi giữa tháng Ba này nên xuất hiện tình trạng cư dân biên giới đi ra giữa cầu Bắc Luân I, gây ra cảnh nhốn nháo. Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng Bộ đội Biên phòng và Hải quan cửa khẩu đã khẩn trương lập lại an ninh trật tự, đưa hoạt động xuất nhập cảnh đi vào nề nếp ở khu vực Cửa khẩu cầu Bắc Luân I.

Chính quyền thành phố Móng Cái đang thực hiện đảm bảo tốt tình hình an ninh biên giới, an ninh cửa khẩu, cũng như tăng cường các biện pháp nghiệp vụ quản lý đồng bộ, chặt chẽ các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại cửa khẩu, lối mở, tạo môi trường thương mại du lịch thuận lợi, thông thoáng, là điểm đến hấp dẫn, thu hút nhà đầu tư, các doanh nghiệp.

Trưởng ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái Trần Bích Ngọc thông tin tính đến ngày 27/3 vừa qua, tổng trọng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đạt 283.936 tấn, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 668,12 triệu USD, tăng 36,23% so với cùng kỳ ngoái. Tổng số doanh nghiệp làm thủ tục là 519 doanh nghiệp, tăng 148 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước. Tổng lượt người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu đạt 1.682.414 lượt người tăng 1.016,2% so cùng kỳ năm ngoái. Địa bàn biên giới, cửa khẩu được quản lý chặt chẽ, ổn định, không xảy ra "điểm nóng," đột xuất, bất ngờ, phức tạp về an ninh trật tự biên giới, cửa khẩu.

Hiện nay, để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tốt tình hình an ninh biên giới, an ninh cửa khẩu, tạo môi trường thương mại thuận lợi, thông thoáng, là điểm đến hấp dẫn, thu hút nhà đầu tư, các doanh nghiệp, chính quyền thành phố Móng Cái tập trung chỉ đạo, triển khai tăng cường các biện pháp nghiệp vụ quản lý đồng bộ, chặt chẽ các hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại cửa khẩu, lối mở; công khai minh bạch các khoản thu thuế, lệ phí; tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, gây khó khăn cho doanh nghiệp; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát việc kinh doanh tại khu vực cửa khẩu. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Thượng tá Nguyễn Viết Sơn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, cho hay các lực lượng chức năng đã triển khai các giải pháp giữ gìn an ninh trật tự khu vực cửa khẩu, duy trì văn hóa xếp hàng, thể hiện tính nghiêm minh tại Quốc môn.

Lực lượng chức năng cửa khẩu phối hợp xử lý nghiêm tình trạng gây mất an ninh trật tự; thực hiện hiệu quả cải cách thủ tục hành chính; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thông quan hàng hoá nhằm tiết giảm chi phí, thu hút các doanh nghiệp đến và hoạt động ổn định, lâu dài. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng cùng cấp phía Đông Hưng (Trung Quốc) để trao đổi, có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp…

Bên cạnh đó, chính quyền thành phố sẽ rà soát những khó khăn, vướng mắc, tồn tại tại các cửa khẩu, lối mở, điểm thông quan hàng hóa trên địa bàn thành phố để có giải pháp cụ thể giải quyết kịp thời, hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ triển khai và hoàn thiện các dự án, cơ sở hạ tầng để sớm đưa vào hoạt động, phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, dịch vụ du lịch tại cửa khẩu.

Song song đó, quản lý chặt chẽ nguồn thu tại các cửa hàng, trung tâm thương mại để tránh thất thoát nguồn thu ngân sách Nhà nước; tăng cường kiểm tra, thanh tra đột xuất, sớm phát hiện sai phạm, xử lý nghiêm hành vi buôn bán hàng giả, hàng nhái, nâng giá, ép giá du khách.

Móng Cái cũng chỉ đạo đối với các xã, phường biên giới tăng cường tuyên truyền, vận động cư dân biên giới nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định tại khu vực cửa khẩu, tuyệt đối không để các đối tượng xấu lợi dụng đưa hàng lậu, hàng cấm qua biên giới. Cùng với đó, phối hợp với Công an thành phố rà soát kỹ việc cấp sổ thông hành cho cư dân biên giới đảm bảo đúng đối tượng; phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng duy trì, đảm bảo tốt an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cảnh quan sạch đẹp tại khu vực cửa khẩu và trên các tuyến đường kết nối với cửa khẩu.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái Đỗ Văn Tuấn cho biết thành phố đã thực hiện tốt đối ngoại, chủ động trao đổi, hội đàm với chính quyền thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) để có cơ chế phối hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh; đẩy nhanh việc khôi phục lại thông quan cửa khẩu Ka Long; giải quyết những bất cấp về thời gian thông quan khách du lịch tại cửa khẩu Bắc Luân II.

Đồng thời, triển khai hoạt động du lịch bằng xe ôtô du lịch tự lái và xe đạp qua biên giới cũng như có phương án đầu tư, lắp đặt phòng lab cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm, kiểm dịch hàng nông lâm sản Việt Nam xuất khẩu vào Trung Quốc tại lối mở Km3+4 Hải Yên. Từ đó, đảm bảo duy trì an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, mỹ quan cửa khẩu, phục vụ tốt cho hoạt động giao thương thông suốt giữa hai bên./.

