Quảng Ninh: Khởi công xây dựng trụ sở Công an tỉnh gần 800 tỷ đồng

Các đại biểu bấm nút khởi công Dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc Công an tỉnh Quảng Ninh. (Nguồn: báo Quảng Ninh)

Ngày 7/3, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc Công an tỉnh Quảng Ninh tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long.

Dự lễ khởi công có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh.

Dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc Công an tỉnh Quảng Ninh được xây lại trên nền trụ sở cũ, đã được xây dựng từ những năm 1985, hiện bị xuống cấp, chật hẹp, thiếu đồng bộ và không còn đáp ứng được yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng Công an.

Dự án có quy mô 1 tầng hầm, 13,5 tầng nổi, với tổng mức đầu tư 796 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh Quảng Ninh bố trí, hỗ trợ 95% tổng mức đầu tư của dự án.

Trụ sở làm việc Công an tỉnh Quảng Ninh là công trình lớn nhất từ trước đến nay về xây dựng trụ sở trên địa bàn. Đây sẽ là công trình đặc biệt để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 và 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2025).

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy nhấn mạnh: Những năm qua, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh luôn quan tâm, dành nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cao điều kiện sinh hoạt, làm việc của lực lượng công an các cấp.

Bám sát chỉ đạo của Trung ương, nhất là Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về việc "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới," Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tỉnh đã có nhiều quyết sách, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện trụ sở công an các cấp trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ninh là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong dành nguồn lực đầu tư trụ sở công an bằng nguồn vốn ngân sách địa phương hỗ trợ.

Để công trình trụ sở làm việc Công an tỉnh Quảng Ninh sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng đúng tiến độ được phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Công an tỉnh (chủ đầu tư) phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, lựa chọn các nhà thầu, đơn vị thi công, tư vấn giám sát có uy tín, năng lực để tập trung triển khai thi công, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ vào dịp tháng 8/2025, để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, chủ đầu tư kịp thời báo cáo Bộ Công an và tỉnh Quảng Ninh để có chỉ đạo tháo gỡ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, hướng đến chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của ngành Công an và của tỉnh Quảng Ninh. Công trình sau khi hoàn thành sẽ làm thay đổi diện mạo sở chỉ huy của Công an Quảng Ninh, phục vụ hiệu quả công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an ngày càng vững mạnh, trưởng thành.

Trong quá trình triển khai công trình, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục ổn định tổ chức bộ máy, thực hiện triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã tin tưởng, giao phó.

Từ năm 2020 đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ 1.289 tỷ đồng cho lực lượng Công an các cấp để đầu tư trang thiết bị, phương tiện hiện đại, phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ kinh phí để Công an tỉnh triển khai thực hiện 18 dự án xây dựng trụ sở làm việc công an các cấp trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, với tổng mức đầu tư 1.986 tỷ đồng. Trong đó, 11 dự án đã hoàn thành, 7 dự án đang triển khai. Riêng trụ sở Công an xã đến nay đã hoàn thành xong 32/98 trụ sở trên địa bàn toàn tỉnh./.

