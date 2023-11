Quảng Trị: Khởi tố thêm nhiều tội danh đối với bị can Quân "Idol" và đồng phạm

Bị can Quân "Idol" và các đồng phạm bị khởi tố thêm các tội danh “Vận chuyển trái phép chất ma túy,” “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự,” “Cưỡng đoạt tài sản,” “Đe dọa giết người.”

Nguyễn Quốc Quân bị lực lượng chức năng tạm giữ khẩn cấp tại thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa) vào sáng 25/8. (Ảnh: Báo Quảng Trị)

Ngày 17/11, Công an tỉnh Quảng Trị ra thông báo về kết quả điều tra mở rộng các vụ án hình sự do Nguyễn Quốc Quân, hay còn gọi là Quân "Idol" cùng đồng phạm thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án Nguyễn Quốc Quân và đồng phạm “Bắt, giữ người trái pháp luật” thực hiện vào ngày 17/8/2021 tại huyện Hướng Hóa (Quảng Trị); trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã tiếp tục tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Quân và các đồng phạm liên quan đến các tội danh “Vận chuyển trái phép chất ma túy,” “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự,” “Cưỡng đoạt tài sản,” “Đe dọa giết người,” lần lượt được quy định tại các Điều 250, Điều 201, Điều 170, Điều 133 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đặc biệt Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã điều tra, làm rõ vai trò của Nguyễn Quốc Quân khi đã chỉ đạo, điều hành các đồng phạm thực hiện hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy” với trọng lượng 10kg ma túy loại ketamine vào ngày 13/2/2023 tại xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng (Quảng Trị).

Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Quân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” quy định tại Khoản 4, Điều 250 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Quân và đồng phạm đều được Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Trị phê chuẩn.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Quốc Quân và đồng phạm.

Như phóng viên TTXVN đã đưa tin ngày 8/9 vừa qua, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với ba đối tượng để điều tra làm rõ hành vi “Bắt, giữ người trái pháp luật.”

Ba đối tượng gồm Nguyễn Quốc Quân hay còn gọi là Quân "Idol" (sinh năm 1991); Hoàng Thái Mạnh (sinh năm 1992) cùng trú tại Khối 1, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa; Nguyễn Phi Cường (sinh năm 1990) trú tại thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị nhận được đơn tố giác tội phạm của người dân về ba đối tượng trên liên quan đến hành vi bắt, giữ người trái pháp luật vào ngày 17/8/2021 tại huyện Hướng Hóa.

Qua quá trình điều tra, căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 25/8/2023 Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Quốc Quân, Hoàng Thái Mạnh và Nguyễn Phi Cường; đồng thời thi hành lệnh khám xét khẩn cấp phương tiện và chỗ ở của các đối tượng trên.

Quá trình khám xét khẩn cấp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã thu giữ được nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến nhiều hành vi phạm tội khác nhau của các đối tượng./.