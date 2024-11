Quảng Trị: Khởi tố vụ án tàng trữ 1kg ma túy đá và gần 4.800 viên ma túy

Còng số 8. (Nguồn: Vietnam+)

Tối 26/11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án “tàng trữ trái phép chất ma túy."

Trước đó, vào lúc 21 giờ 27 phút ngày 18/11, tại một nhà dân trên đường Lê Thế Tiết, khóm Cao Việt, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Đội Trinh sát đặc nhiệm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị), Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị), Phòng PC04 (Công an tỉnh Quảng Trị) và Công an thị trấn Lao Bảo phối hợp bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đức Pháp (sinh năm 1998), trú tại khóm An Hà, thị trấn Lao Bảo về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy."

Tang vật thu giữ được gồm 1kg nghi ma túy dạng đá; 4.750 viên nén hình trụ tròn màu hồng và màu xanh nghi là ma túy.

Tại cơ quan chức năng, đối tượng Pháp khai nhận số tang vật trên là ma túy.

Vụ việc đã được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo chuyển giao cho cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Quảng Trị) tiếp tục điều tra, mở rộng./.

Nhận diện và phân biệt về các loại ma túy thường gặp Ma túy tổng hợp là nhóm các chất ma túy không có trong tự nhiên; được tổng hợp nên từ các loại hóa chất (các hóa chất này được gọi là tiền chất), ví dụ như Amphetamin, MDMA, ecstasy, ma túy đá.