Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan thăm tỉnh Quảng Ninh

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema Wangchuck, ngày 21/8, tại Quảng Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Đức Ấn cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đã chào xã giao Quốc vương và đoàn công tác.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh gửi lời chào mừng nồng nhiệt nhất tới Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và đoàn công tác Bhutan tới thăm; giới thiệu đến Quốc vương tổng thể tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và khẳng định Quảng Ninh là một trong những địa phương đi đầu trong công cuộc đổi mới, sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bày tỏ ấn tượng với triết lý phát triển dựa trên chỉ số Hạnh phúc Quốc gia của Bhutan và cho rằng đây cũng là một trong những điểm tương đồng, khi Việt Nam nói chung và Quảng Ninh nói riêng luôn coi nhiệm vụ phát triển kinh tế phải được thực hiện song hành với nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, để mỗi người dân đều được ấm no-hạnh phúc, được hưởng những thành quả bao trùm của phát triển, “không ai bị bỏ lại phía sau."

Là địa phương đang mạnh mẽ chuyển đổi phương thức phát triển từ "nâu" sang "xanh," Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh bày tỏ mong muốn sẽ được hợp tác với Bhutan về lĩnh vực năng lượng xanh; mong muốn hai bên sẽ có những kết nối sâu sắc hơn trong phát triển du lịch hai chiều, thúc đẩy xúc tiến thương mại - dịch vụ thời gian tới.

Ấn tượng trước sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam cũng như Quảng Ninh, nhất là trong không khí phấn khởi khi Việt Nam chuẩn bị kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9, Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck cho rằng Bhutan có thể học hỏi được rất nhiều về cách thức quản trị kinh tế, các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững trong thời gian ngắn của Việt Nam.

Về chỉ số Hạnh phúc Quốc gia, Quốc vương chia sẻ chiến lược lâu dài của Bhutan là phát triển kinh tế phải song hành với gìn giữ văn hóa, bảo vệ môi trường và hạnh phúc con người. Bhutan cũng đang hướng tới phát triển đa dạng năng lượng, năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, bền vững.

Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck kỳ vọng trong tương lai, Bhutan-Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác sâu sắc, bền chặt. Các doanh nghiệp Bhutan cùng các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, Quảng Ninh nói riêng sẽ hợp tác để cùng phát triển.

Cùng ngày, Quốc vương và đoàn công tác của Bhutan đi tham quan Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long./.

