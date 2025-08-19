Việt Nam mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị với Bhutan

Chiều 19/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck nhân dịp Quốc vương cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bhutan thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vui mừng hoan nghênh Quốc vương, Hoàng hậu và Đoàn đại biểu Bhutan sang thăm cấp Nhà nước, là chuyến thăm đầu tiên của nguyên thủ quốc gia Bhutan đến Việt Nam, đánh dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ hai nước; đánh giá cao sự phát triển mối quan hệ hai nước, đặc biệt là sự đồng điệu trong các giá trị cốt lõi, đều coi trọng việc giữ gìn văn hóa truyền thống, ưu tiên hạnh phúc người dân và sự phối hợp chặt chẽ trong diễn đàn quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao mô hình phát triển độc đáo lấy Chỉ số Hạnh phúc quốc gia tổng thể làm thước đo và chiến lược phát triển kinh tế song hành với gìn giữ văn hóa, bảo vệ môi trường và hạnh phúc con người của Bhutan.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị với Bhutan, dựa trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng kết quả chuyến thăm của Quốc vương sẽ giúp quan hệ hợp tác tốt đẹp Việt Nam-Bhutan lên tầm cao mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Bhutan tuy mới trải qua hơn một thập kỷ đã gặt hái được một số kết quả tốt đẹp, trong đó hợp tác giữa Nghị viện hai nước đóng góp tích cực, cả ở góc độ song phương và tại các diễn đàn Nghị viện đa phương như: Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Hội đồng Liên Nghị viện ASEAN (AIPA).

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam đánh giá cao sự hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp của hai nước thời gian qua, đặc biệt thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc tại các diễn đàn liên nghị viện mà hai Quốc hội là thành viên; chuyển lời mời Chủ tịch Thượng viện, Hạ viện Bhutan sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn lãnh đạo cấp cao của Quốc hội, các Ủy ban chuyên môn, cơ quan giúp việc của Quốc hội và các cơ chế khác của đại biểu Quốc hội (nữ đại biểu, đại biểu trẻ), trao đổi kinh nghiệm lập pháp và giám sát, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước; đề xuất hai bên sớm thành lập Nhóm Nghị sỹ hữu nghị hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trong bối cảnh thế giới đối mặt với những thách thức, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ. Việt Nam ủng hộ lập trường của Bhutan trong việc bảo vệ hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực Nam Á và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam với nền kinh tế đang phát triển năng động sẵn sàng tăng cường hợp tác với Bhutan trong các ngành như: logistics, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao.

Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp hai nước nghiên cứu khuôn khổ pháp luật và chính sách của mỗi nước, tăng cường kết nối nhằm nâng cao kim ngạch thương mại song phương.

Quốc hội Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý và chính sách để hỗ trợ các hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp Bhutan tại Việt Nam.

Quốc vương Bhutan bày tỏ vui mừng đến thăm Việt Nam đúng vào dịp kỷ niệm những sự kiện trọng đại của đất nước; cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội dành cho Đoàn; bày tỏ ngưỡng mộ và chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đánh giá cao những kết quả hợp tác tích cực hai nước đạt được trong thời gian qua và những thành tựu vượt bậc trong công cuộc đổi mới phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam hiện nay, Quốc vương Bhutan tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thành công mục tiêu trở thành nước phát triển.

Quốc vương Bhutan nhất trí với các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, bao gồm thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, trong đó có các đoàn Nghị viện hai nước, trao đổi chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm; mời Quốc hội Việt Nam cử đoàn sang thăm Bhutan.

Hai bên thống nhất cần khai thác tối đa tiềm năng hợp tác giữa hai nước, ưu tiên thúc đẩy hợp tác kinh tế, đặc biệt trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh.

Hai bên cũng nhất trí cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực, quốc tế; tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp lập trường trong các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm./.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Quốc vương Bhutan Chiều 19/8/2025, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.