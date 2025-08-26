Ra mắt ấn phẩm đặc biệt Quốc hiệu Việt Nam qua các thời kỳ

Một mặt ấn phẩm in ba bản Tuyên ngôn độc lập tiêu biểu của dân tộc; mặt còn lại là tác phẩm tranh minh họa quốc hiệu Việt Nam qua các triều đại, với biểu tượng đặc trưng cho từng giai đoạn lịch sử.

Hòa chung không khí hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Nhà xuất bản Nhã Nam đã giới thiệu đến độc giả một ấn phẩm đặc biệt: “Quốc hiệu Việt Nam qua các thời kỳ”, do họa sĩ Tất Sỹ thực hiện.

Ấn phẩm khổ lớn hai mặt (60x100cm) có thể treo như tranh hoặc gấp gọn như tấm bình phong.

Một mặt in ba bản Tuyên ngôn độc lập tiêu biểu của dân tộc: Nam quốc sơn hà, Bình Ngô đại cáo và Tuyên ngôn độc lập năm 1945.

Mặt còn lại là tác phẩm tranh minh họa quốc hiệu Việt Nam qua các triều đại, với biểu tượng đặc trưng cho từng giai đoạn lịch sử, như Quốc Tử Giám cho Đại Việt thời Lý hay Cửu Đỉnh cho Đại Nam thời Nguyễn.

Họa sĩ Tất Sỹ đã kết hợp hoa văn truyền thống “Mây Đao Lửa” cùng hình ảnh trống đồng và ngôi sao vàng trên nền đỏ, gợi dòng chảy xuyên suốt từ Văn Lang đến nước Việt Nam hôm nay.

Chương trình tặng ấn phẩm Quốc hiệu Việt Nam qua các thời kỳ diễn ra tại hiệu sách Nhã Nam từ nay đến 2/9.

Ấn phẩm không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là lời tri ân gửi tới bạn đọc trong dịp Đại lễ của dân tộc.