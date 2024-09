Sẽ xử lý tài xế xe Lexus chở cô gái ngồi vắt vẻo trên cửa xe ở Cần Thơ

Hình ảnh xe ôtô Lexus mui trần chở hai người vi phạm quy định về an toàn giao thông trên Đại lộ Hòa Bình, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 5/9, ông Mai Minh Ngoan, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ cho biết đang phối hợp với lực lượng chức năng để xử lý một trường hợp gây mất trật tự an toàn giao thông xảy ra chiều cùng ngày tại quận Ninh Kiều.

Vào khoảng 16 giờ, một chiếc ôtô mui trần màu trắng hiệu Lexus, biển kiểm soát 64A-001.85 khi lưu thông trên đường phố Cần Thơ đã gây chú ý. Tài xế điều khiển chiếc ôtô chạy với tốc độ chậm, phía sau là một cô gái mặc váy ngắn không ngồi trên ghế mà ngồi vắt vẻo trên cửa xe, không có gì bám víu.

Bên cạnh là một nam thanh niên mặc hóa trang màu cam cũng không ngồi trên ghế mà ngồi lên phần tựa đầu của ghế.

Trên thân xe có dán các thông tin về chương trình khuyến mại của một thương hiệu chuyên phân phối vali nổi tiếng sắp khai trương cửa hàng tại thành phố Cần Thơ.

Chiếc ôtô này dừng trước công viên Lưu Hữu Phước (Đại lộ Hòa Bình) sau đó di chuyển về hướng đường Ba Mươi Tháng Tư, quận Ninh Kiều để thu hút sự chú ý của người đi đường. Đáng nói, quá trình di chuyển, cô gái này còn dùng một tay cầm điện thoại để chụp hình, tay còn lại bám vào chiếc vali mô hình đặt trên xe.

Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ Mai Minh Ngoan khẳng định, trường hợp này người điều khiển phương tiện đã có hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, gây mất an toàn giao thông. Ban An toàn giao thông thành phố sẽ chuyển cho các đơn vị chức năng để xử lý lỗi vi phạm.

Đối với trường hợp này, ông Mai Minh Ngoan cho biết đã có biển số xe cụ thể, Ban sẽ xác nhận lại và kết nối, gửi cho các đơn vị có liên quan, yêu cầu phối hợp với Cảnh sát Giao thông để kiểm tra, xử lý.

Ông Ngoan cũng cho biết thêm, trường hợp này liên quan đến các chương trình quảng cáo, hoạt động trên đường phố. Do đó, đơn vị sẽ có ý kiến với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố khi cấp phép phải kiểm tra kỹ về các nội dung.

Đồng thời, Ban An toàn giao thông thành phố sẽ phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để kiểm tra, giám sát về việc cấp phép các nội dung liên quan đến diễu hành, chạy quảng cáo, quảng bá trên đường phố./.

Xử lý nữ tài xế ngang nhiên lái ôtô đi ngược chiều trên Quốc lộ 13 Theo clip người dân ghi lại, bà T khiển xe ôtô 61K-271.11 đi ngược chiều (len sát con lươn) trên Quốc lộ 13, buộc người dân phải đi sang làn đường khác để tránh xảy ra va chạm.