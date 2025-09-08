Siết chặt hoạt động kinh doanh vàng miếng tại TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai

Trước tình hình giá vàng miếng liên tục tăng cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 vừa có văn bản gửi Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được cấp phép kinh doanh mua, bán vàng miếng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai yêu cầu triển khai nghiêm túc một số nội dung trọng tâm, nhằm ổn định thị trường.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 yêu cầu các đơn vị này cần tiếp tục thực hiện nghiêm quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và văn bản hướng dẫn liên quan khi thực hiện hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng.

Đồng thời, khẩn trương nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị định số 232/2025/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24 có hiệu lực từ ngày 10/10/2025.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng kinh doanh vàng miếng cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm trong hoạt động mua bán vàng miếng.

Các đơn vị này phải có biện pháp giám sát chặt chẽ, nghiêm cấm hành vi đầu cơ, làm giá, thao túng thị trường hoặc trục lợi bất hợp pháp, những hành vi không chỉ vi phạm pháp luật mà còn có thể gây tác động tiêu cực đến ổn định thị trường và chính sách điều hành kinh tế vĩ mô.

Người dân giao dịch vàng tại Trung tâm SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Để nâng cao tính minh bạch, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 yêu cầu các điểm giao dịch vàng miếng cần treo bảng hiệu công khai, ghi rõ là “Địa điểm được cấp phép kinh doanh vàng miếng;” đồng thời niêm yết bản sao có chứng thực Giấy phép kinh doanh vàng miếng tại vị trí dễ quan sát.

Việc này giúp người dân nhận diện rõ ràng giữa điểm giao dịch vàng miếng hợp pháp với cửa hàng chỉ kinh doanh vàng trang sức, tránh nhầm lẫn và rủi ro.

Song song đó, các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng kinh doanh vàng miếng phải cung cấp thông tin minh bạch, chính xác về giá vàng cho khách hàng. Giá mua-bán vàng miếng phải được niêm yết công khai, rõ ràng tại điểm giao dịch và tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.

Các đơn vị cũng cần đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong hoạt động kinh doanh vàng miếng để đảm bảo minh bạch, phòng ngừa rủi ro và ngăn chặn giao dịch không chính thức.

Ngoài ra, công tác truyền thông, tư vấn khách hàng cần được thực hiện đồng bộ nhằm ổn định tâm lý thị trường. Đặc biệt, cần khuyến cáo người dân không giao dịch tại các điểm mua bán vàng miếng không được cấp phép, nơi tiềm ẩn rủi ro lớn cả về pháp lý lẫn chất lượng sản phẩm.

Cuối cùng, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 yêu cầu các đơn vị kịp thời phản ánh, báo cáo về khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh vàng miếng, để cơ quan quản lý có phương án nắm bắt và chỉ đạo xử lý kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế.

Người dân mua vàng tại một tiệm vàng trên đường Bùi Hữu Nghĩa. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 cũng có văn bản yêu cầu các tổ chức, đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, giúp người dân và doanh nghiệp nhận thức đầy đủ về quy định pháp luật liên quan đến kinh doanh vàng, đặc biệt là vàng miếng, từ đó hạn chế rủi ro và ngăn ngừa vi phạm pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 khuyến cáo cần cân nhắc kỹ lưỡng khi tham gia đầu tư vào vàng, đặc biệt là trong giai đoạn giá biến động mạnh. Vàng là một loại tài sản tài chính đặc thù, chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố quốc tế như lãi suất, địa chính trị và tâm lý thị trường. Việc đầu tư theo cảm tính, chạy theo đám đông hoặc thông tin chưa được kiểm chứng rất dễ dẫn đến thua lỗ khi thị trường đảo chiều.

Cơ quan quản lý lưu ý rằng việc chấp hành tốt quy định pháp luật của doanh nghiệp, người dân sẽ góp phần quan trọng vào ổn định thị trường cũng như hạn chế tình trạng đầu cơ, làm giá và tác động tâm lý không cần thiết, ảnh hưởng đến lợi ích nền kinh tế.

Để hỗ trợ người dân tiếp cận kênh mua bán hợp pháp, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 đã công bố danh sách các điểm giao dịch vàng miếng được cấp phép tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Người dân có thể tra cứu, lựa chọn đúng cơ sở, tránh bị lợi dụng hoặc giao dịch với các đơn vị không đủ điều kiện pháp lý./.

