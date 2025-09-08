Ngân hàng Nhà nước khu vực 2 cảnh báo người dân cẩn trọng khi tham gia đầu tư vàng

Trong bối cảnh giá vàng trong nước và thế giới liên tục biến động mạnh, lập đỉnh mới và phá vỡ các kỷ lục trước đó, Ngân hàng Nhà nước đang tăng cường công tác quản lý thị trường vàng nhằm đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và hạn chế những rủi ro do đầu cơ, thao túng giá gây ra.

Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 vừa phát đi thông báo yêu cầu các tổ chức, đơn vị phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân và doanh nghiệp nhận thức đầy đủ về quy định pháp luật liên quan đến kinh doanh vàng, đặc biệt là vàng miếng, từ đó hạn chế rủi ro và ngăn ngừa vi phạm pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 lưu ý người dân chỉ được thực hiện mua, bán vàng miếng SJC tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng (vàng trang sức mỹ nghệ) không được cấp phép kinh doanh mua bán vàng miếng thực hiện việc mua bán vàng miếng với cá nhân, tổ chức là trái quy định.

Nội dung này đã được quy định rõ tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 232/2025/NĐ-CP ngày 26/8/2025 có hiệu lực từ ngày 10/10/2025) và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Việc vi phạm quy định nêu trên sẽ bị xử lý nghiêm theo Nghị định số 88/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 cũng nhấn mạnh trách nhiệm tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực vàng. Việc sản xuất, kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ, hay mua bán vàng miếng đều phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về giấy phép, cơ sở vật chất, phương án kinh doanh an toàn, chứng từ hóa đơn, nguồn gốc xuất xứ và chất lượng sản phẩm. Giá bán cũng phải được niêm yết công khai, minh bạch tại điểm kinh doanh.

Việc tuân thủ đầy đủ các quy định không chỉ giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro pháp lý, mà còn góp phần lành mạnh hóa thị trường, ngăn chặn các hành vi gian lận như làm giả, trốn thuế, buôn lậu vàng - những yếu tố có thể gây rối loạn thị trường và ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế.

Với người dân, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 khuyến cáo cần cân nhắc kỹ lưỡng khi tham gia đầu tư vào vàng, đặc biệt là trong giai đoạn giá biến động mạnh. Vàng là một loại tài sản tài chính đặc thù, chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố quốc tế như lãi suất, địa chính trị và tâm lý thị trường.

Việc đầu tư theo cảm tính, chạy theo đám đông hoặc thông tin chưa được kiểm chứng rất dễ dẫn đến thua lỗ khi thị trường đảo chiều.

Cơ quan quản lý lưu ý rằng việc chấp hành tốt quy định pháp luật của doanh nghiệp, người dân sẽ góp phần quan trọng vào ổn định thị trường cũng như hạn chế tình trạng đầu cơ, làm giá và tác động tâm lý không cần thiết, ảnh hưởng đến lợi ích nền kinh tế.

Để hỗ trợ người dân tiếp cận kênh mua bán hợp pháp, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 đã công bố danh sách các điểm giao dịch vàng miếng được cấp phép tại Thành phố Hồ Chí Minh. Người dân có thể tra cứu, lựa chọn đúng cơ sở, tránh bị lợi dụng hoặc giao dịch với các đơn vị không đủ điều kiện pháp lý.

Các chuyên gia cho rằng việc ổn định thị trường vàng không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý, mà còn là trách nhiệm chung của cả doanh nghiệp và người tiêu dùng. Tuân thủ pháp luật, giao dịch minh bạch, đầu tư cẩn trọng - đó là cách duy nhất để bảo vệ tài sản cá nhân và góp phần giữ vững an toàn tài chính quốc gia trong bối cảnh thị trường biến động khó lường./.

Giá vàng tiếp tục phá đỉnh, lên mốc cao nhất lịch sử Tại thời điểm 9 giờ sáng 5/9, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng ở mức 132,9-134,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra); vàng nhẫn ở mức 126,7-129,2 triệu đồng/lượng.