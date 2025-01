Syria: Mỹ chia sẻ thông tin tình báo với chính quyền mới để chống IS

Ngày 25/1, tờ Washington Post đưa tin Mỹ đã chia sẻ các thông tin tình báo của riêng nước này về hoạt động của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria với chính quyền chuyển tiếp của nước này nhằm ngăn chặn sự trỗi dậy trở lại của tổ chức khủng bố này.

Nguồn tin này dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết các thông tin tình báo đã được chia sẻ thông qua các cuộc gặp trực tiếp giữa các quan chức Mỹ và đại diện của nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS) - lực lượng chủ chốt đứng sau sự thay đổi chính quyền ở Syria hồi tháng 12 năm ngoái với việc lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Bashar Al-Assad.

Những thông tin này đã được cung cấp cho cả Syria và một nước thứ 3 từ khoảng 2 tuần sau khi chính quyền của ông Al-Assad sụp đổ, trong đó có một thông tin đã giúp ngăn chặn vụ đánh bom xe của IS nhằm vào đền thờ Sayeda Zeinab ở thủ đô Damascus, một địa điểm quan trọng dành cho những người hành hương Hồi giáo theo dòng Shiite.

Sau khi chế độ của ông Al-Assad sụp đổ hồi cuối năm 2024, Washington đã tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn ở sa mạc Syria nhằm vào các vị trí của IS. Mỹ hiện có khoảng 2.000 binh sỹ đóng quân ở phía Đông Bắc Syria, phối hợp với Lực lượng Dân chủ Syria do người Kurd đứng đầu để chống lại IS.

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Nga thông báo Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov và Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani đã có cuộc điện đàm, trong đó hai bên thảo luận về sự đóng góp của cộng đồng quốc tế trong nỗ lực ổn định tình hình tại Syria.

Thông báo nêu rõ hai bên đã trao đổi quan điểm về các diễn biến ở Trung Đông, tập trung vào tình hình tại Syria và khu vực xung quanh, đồng thời kêu gọi bảo vệ chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước này.

Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự ủng hộ rộng rãi từ cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy nỗ lực sớm ổn định tình hình tại Syria và thúc đẩy kế hoạch tái thiết toàn diện quốc gia Trung Đông này sau xung đột, vì lợi ích của toàn thể người dân Syria./.

