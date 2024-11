Tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ôtô trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương) cho biết khoảng 7 giờ 30 ngày 10/11, tại Km68+100, cao tốc Hà Nội-Hải Phòng chạy qua địa bàn huyện đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ôtô.

Theo thông tin ban đầu, xe ôtô biển kiểm soát 15A-222.20 do Trần Huy (sinh năm 1984, trú tại Cầu Tre, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) điều khiển đi theo hướng Hải Phòng-Hà Nội khi đến đoạn đường trên đã đâm va vào đuôi xe ôtô con biển kiểm soát 15A-733.04 do Đào Quốc Cường (sinh năm 1973, trú tại Lâm Đông, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) điều khiển và đang dừng xe tại làn số 1, do bị hỏng xe.

Sau khi đâm va vào xe ôtô con 15A-733.04, xe ôtô 15A-222.20 bị văng ra làn số 2 và tiếp tục đâm va với xe ôtô khách loại 16 chỗ ngồi biển số 14B-038.74 do Nguyễn Trung Kiên (sinh năm 1989, trú tại Bình Minh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương và 3 xe ôtô hư hỏng.

Hiện cơ quan chức năng đã đưa người bị thương đi cấp cứu, phân luồng giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Từ đầu năm 2024 đến nay, trên tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng đoạn qua tỉnh Hải Dương đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong như vụ xe tải va chạm với xe bồn chở dầu vào tối 2/7 khiến 1 người thiệt mạng; vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ôtô vào ngày 11/7 khiến 2 người thiệt mạng, nhiều người bị thương; vụ tai nạn giữa 2 xe ôtô ngày 14/7 khiến một số người bị thương./.

