Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai khiến 2 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa 3 xe ôtô trên Cao tốc Nội Bài-Lào Cai khiến 1 người tử vong. (Ảnh: TTXVN phát)

Cục Cảnh sát giao thông cho biết khoảng 6 giờ 45 ngày 12/8, tại Km 128 +600 cầu Ngòi Gùa, cao tốc Nội Bài-Lào Cai thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, xảy ra vụ một tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương.

Vụ va chạm xảy ra giữa xe ôtô tải biển số 24C-060.13 do ông Lê Thanh Hải (sinh năm 1968, trú tại xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) điều khiển theo chiều Lào Cai-Hà Nội với xe ôtô tải biển số 88C-247.15 do anh Lê Tuấn Anh (sinh năm 1993, trú tại xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển chạy theo chiều Hà Nội-Lào Cai và xe ôtô tải pickup biển số 29C-878.45 do anh Đặng Văn Quang (sinh năm 1981 trú tại xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) điều khiển, trên xe đi cùng có chị Vũ Thị Liên (sinh năm 1985, trú tại Nghĩa Hưng, Nam Định).

Vụ tai nạn khiến anh Lê Tuấn Anh tử vong tại hiện trường. Một người trên xe ôtô bán tải bị thương đã đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ba xe ôtô bị hư hỏng.

Đoạn đường này không có dải phân cách cứng và chỉ có hai làn xe với tốc độ quy định tối đa là 80 km/giờ. Tai nạn xảy ra khiến ách tắc cả hai chiều đường.

Đến 9 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã thông được 1 làn xe, các phương tiện có thể di chuyển chậm; còn 1 làn xe vẫn bị ùn tắc khoảng 3km.

Đội Vận hành 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai và Đội Tuần tra kiểm soát cao tốc số 1, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đang tích cực phân luồng và đẩy nhanh công tác cứu hộ để thông tuyến trong thời gian sớm nhất./.

