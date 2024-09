Tập trung xử lý, đảm bảo quyền lợi BHXH, BHYT phát sinh do bão và mưa lũ

Do có phương án sớm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam kịp thời phối hợp với các cơ quan tháo gỡ ngay những khó khăn phát sinh, không để người dân không được khám chữa bệnh, thiếu thuốc, vật tư y tế.

Hà Nội chủ động đảm bảo cấp cứu, khám chữa bệnh cho người dân. (Ảnh: TTXVN)

Sáng nay, 16/9, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì buổi làm việc với các đơn vị trực thuộc liên quan về việc triển khai các chính sách khắc phục hậu quả sau bão số 3, đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Theo cơ quan bảo hiểm xã hội, những tình huống phát sinh sau bão, lũ đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam dự báo và có chỉ đạo bảo hiểm xã hội các địa phương chủ động xử lý từ sớm, từ xa để quyền lợi bảo hiểm xã hội, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của người dân được đảm bảo với tinh thần cải cách nhanh nhất, thuận lợi nhất.

Tại cuộc họp, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cho biết trước, trong và sau bão số 3, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động, nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chăm lo, hỗ trợ người dân, người lao động, đảm bảo ai cũng khám chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi. Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn theo dõi sát tình hình bão lũ, đánh giá, đưa ra dự báo sớm về các khó khăn, vướng mắc phát sinh ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, từ đó có phương án khắc phục với tinh thần giải quyết ngay, nhanh, thuận tiện nhất, cải cách nhất.

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì buổi làm việc với các đơn vị trực thuộc liên quan về việc triển khai các chính sách khắc phục hậu quả sau bão số 3. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đối với vùng bị ảnh hưởng trực tiếp của bão (như thiệt hại nặng nề, bị chia cắt, gián đoạn giao thông, hạ tầng, liên lạc, mất điện, nước...), bảo hiểm xã hội các địa phương cử cán bộ cùng với các ngành, các cơ quan liên quan trực tiếp đến địa bàn để kịp thời giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nhất là tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế…

Trong những ngày xảy ra thiên tai, toàn ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã khắc phục khó khăn, đảm bảo đầy đủ, kịp thời quyền lợi người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đặc biệt, do có dự báo, lên phương án từ sớm nên các khó khăn phát sinh đều được Bảo hiểm xã hội Việt Nam nắm bắt kịp thời, phối hợp với các cơ quan liên quan tháo gỡ ngay, không để thiếu thuốc, vật tư y tế không được khám chữa bệnh.

Bão số 3: Chủ động đảm bảo cấp cứu, khám chữa bệnh cho người dân Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác đáp ứng y tế phòng chống cơn bão số 3 (bão YAGI) tại hai huyện Mỹ Đức và Chương Mỹ của thành phố Hà Nội.

Tại Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai (Hà Nội), do bão làm hỏng hệ thống chạy thận nhân tạo nên hơn 200 bệnh nhân chạy thận đã được cải cách thủ tục, kịp thời chuyển đến các cơ sở y tế khác để chữa bệnh mà vẫn đảm bảo về quyền lợi thanh toán bảo hiểm y tế, không cần giấy chuyển viện.

Tương tự, bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh bị mất nước do bão lũ nên không thể rửa được quả lọc để tái sử dụng trong chạy thận nhân tạo, do đó bệnh viện đã được sử dụng 1 lần vật tư y tế này để kịp thời điều trị, đảm bảo sức khỏe người bệnh. Bên cạnh đó, tại một số địa bàn thuộc tỉnh Lào Cai, nhiều người dân bị mất, hỏng thuốc do nước lũ đều đã được cấp bù đầy đủ đến kỳ sau.

Nhiều người dân mắc bệnh mãn tính ở các vùng bị ngập lụt, cô lập, chia cắt không thể đến cơ sở khám chữa bệnh cũng được cơ quan bảo hiểm xã hội phối hợp với ngành y tế đến tận nhà khám và cấp thuốc với thủ tục đơn giản, thuận tiện, giúp quá trình điều trị không bị gián đoạn…

Nhận định ảnh hưởng sau bão số 3 còn nặng nề, ông Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu các đơn vị trực thuộc, bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố tiếp tục bám sát, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục có các giải pháp đảm bảo quyền lợi người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giúp người dân có thêm nguồn lực, nhanh chóng ổn định cuộc sống sau thiên tai./.